Calciomercato Inter, Kolarov ha firmato! E’ nerazzurro (UFFICIALE)

Colpo di mercato per i nerazzurri. Antonio Conte potrà finalmente contare su un nuovo terzino sinistro e soprattutto sull’esperienza di Aleksandar Kolarov. Il difensore serbo arriva dalla Roma per meno di 2 milioni di euro.

Kolarov all’Inter è ufficiale! Il comunicato del club

Questo il comunicato della società sul proprio sito: “Aleksandar Kolarov è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: il calciatore serbo si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dalla AS Roma. Non ci si abitua mai alle guerre. Ma alle sirene sì. O almeno, così era per Aleksandar e i suoi amici. Avevano 14 anni e a Belgrado la vita degli adolescenti non era la stessa dei coetanei nelle altre parti del mondo. No, era scandita dagli avvisi dei bombardamenti. Le scuole, chiuse. Le giornate, così, passate a giocare a calcio, per strada, aspettando quel suono. Che, ad un certo punto, veniva sfidato: il calcio libero dei ragazzi, fino a mezzanotte, oltre il coprifuoco. Passione e ossessione, in senso positivo. Alle spalle tanto calcio, tantissimo calcio. Dalle giovanili della Stella Rossa fino all’Inter, passando per il Čukarički Stankom, l’OFK Belgrado, la Lazio, il Manchester City, la Roma. Da ala sinistra a terzino. Amante del pallone, consapevole dei propri mezzi, voglioso, a 35 anni, di aggiungere una pagina importante a una carriera che l’ha portato ad essere il capitano della propria nazionale, la Serbia di cui va tanto orgoglioso. Questo è lui: non solo punizioni, che tutti conoscono bene. Ma un nuovo interista. #WelcomeKolarov“.

Arriva dalla Roma dopo tre stagioni in giallorosso

Arrivato nel club capitolino nel 2017 dal Manchester City si è rivelato un ottimo acquisto. Sempre risultato uno dei migliori quando sulla panchina della Roma si sono seduti Eusebio Di Francesco, Claudio Ranieri e Paulo Fonseca. Quest’ultimo, negli ultimi giorni di campionato nella passata stagione, lo ha spostato nella difesa a tre come centrale di sinistra fornendo ottime prestazioni. Ora Conte può contare su un terzino affidabile dopo non aver riscattato Cristiano Biraghi dalla Fiorentina.

Presentazione di Kolarov

Tra domani e giovedì il calciatore verrà presentato in conferenza stampa. Ora il serbo si è messo subito a disposizione dell’allenatore dopo aver affrontato i match di Nations League con la sua nazionale.

