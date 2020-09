Calciomercato Fiorentina, colpo dalla Premier: beffato il Milan

Calciomercato Fiorentina, Deulofeu per le corsie: Commisso può beffare il Milan

E’ un esterno che farebbe letteralmente impazzire l’Artemio Franchi e parliamo di Gerard Deulofeu, obiettivo di calciomercato della Fiorentina. Il club viole potrebbe partire all’assalto per il fantasista del Watford ed ex Milan, con i rossoneri che si troverebbero dunque beffati, dopo il lungo corteggiamento per il suo ex giocatore. Sì, perché nella stagione 2016/2017, il Milan lo ha avuto a disposizione della propria rosa e lo stesso giocatore è diventato un perno importante nelle sfide di San Siro, ma niente è andato per il meglio. Il calciatore ha terminato la sua esperienza in prestito e si è poi trasferito al Watford, dicendo addio alla possibilità di vestire rossonero, dopo gli anni di prestito anche all’Everton. Possibilità che poteva riaprirsi in quest’estate, ma il suo futuro ormai sembra diviso tra Fiorentina e Siviglia.

Fiorentina, colpo per ambire all’Europa: Commisso fa sul serio per Deulofeu

A rivelare del concreto interesse di calciomercato della Fiorentina per Gerard Deulofeu, sono i colleghi di Calciomercato.com, che parlano proprio in chiave Fiorentina e Milan. Sì, perché i tifosi rossoneri avrebbero gradito il ritorno proprio dell’ex numero 7 del club milanista, ma nulla sembra essere concreto sull’asse Watford–Milano, con Paolo Maldini indirizzato verso altri obiettivi per il club rossonero. A contendersi il talento spagnolo, saranno Siviglia e Fiorentina, con i due club pronti a piazzare un colpo importante per il proprio club.

Fiorentina, cifre e dettagli per il colpo Deulofeu: Commisso gioca al ribasso

La Fiorentina riporterebbe in Italia un giocatore che non fece poi così male in Italia, ma solo le alte richieste economiche, frenarono il suo ritorno a titolo definitivo in Italia. Quest’ultimo, potrebbe arrivare proprio ora, alla Fiorentina. Il club viola potrebbe approfittare di una situazione in stand-by sul futuro di Deulofeu, che potrebbe partire dalla Premier League. Il Watford, però, continua a chiedere i 25 milioni di euro, cifra su cui il club viola spera di poter giocare al ribasso. L’ostacolo, inoltre, sarebbe rappresentato dalla concorrenza del Siviglia di Monchi, con l’ex ds della Roma che potrebbe partire all’assalto definitivo sull’ex blaugrana.

