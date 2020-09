Calciomercato Sassuolo, il talento lascia il club: offerta dalla Premier

Il Sassuolo ha intenzione di proseguire il proprio progetto di crescita. Il club neroverde ha terminato la passata stagione all’ottavo posto, subito dopo le sette big, con 51 punti. Si alza l’asticella e la società punta ad entrare in Europa League il prossimo anno. Il club non ha intenzione di cedere nessuno dei big, ma di fronte ad offerte irrinunciabili e dalla volontà di andare via da parte di qualche calciatore non si potrà fare altro che raggiungere gli accordi economici.

Sassuolo, il club prova a trattenere i big

Il presidente Squinzi e il ds Carnevali hanno una strategia ben chiara, condivisa a pieno dal proprio allenatore. Tenere tutti i migliori calciatori per provare a fare uno step successivo il prossimo anno. Questo però dipenderà molto anche dalla volontà dei propri calciatori. Ad esempio, sembra scontata la permanenza di Caputo e Berardi, non di Boga però. L’esterno d’attacco è finito nel mirino dei grandi club, su tutti il Napoli e potrebbe partire da un momento all’altro. Manca l’accordo tra i due club. Stesso discorso per Manuel Locatelli, corteggiato da Inter e soprattutto dalla Juventus che vorrebbe regalare ad Andrea Pirlo un centrocampista giovane e già pronto. Lo stesso calciatore è sembrato lusingato dall’essere accostato ai bianconeri. Al momento il Sassuolo resiste, ma il mercato è ancora lungo. Intanto, è vicina la prima cessione di uno dei titolari.

Mercato Inter, offerta per Rogerio dal Newcastle

Non è stato impegnato tanto la passata stagione Rogerio, che ha avuto a che fare con un grave infortunio. Il terzino mancino però ora è pronto a dire addio al Sassuolo. Come riportato da Sky Sport è stato raggiunto l’accordo con il Newcastle per circa 14 milioni di euro. La prima vera cessione importante per il club. Il calciatore approderà in Premier League nella prossima settimana e inizierà una nuova avventura. Il sostituto è già in casa dallo scorso anno, è Kyriakopoulos.

