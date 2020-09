Calciomercato Sampdoria: l’annuncio di Ferrero

Ultime Sampdoria, Ferrero sui nuovi acquisti

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato di mercato a margine dell’amichevole disputata ieri dalla sua Samp.

Il numero uno ha fatto il punto su quelle che saranno le manovre di mercato della società doriana, che dovrà cambiare qualcosa nell’organico di Ranieri, nel corso di un’intervista concessa a Il Secolo XIX.:

“​Una punta e un mediano, poi devo dire che la spina dorsale della formazione è già completa- Ho venduto Linetty al Torino, è vero, a nove milioni e mezzo grazie a bonus facilmente raggiungibili, ma devo dire in questo momento non è semplice. Dalla Juventus alla Roma, all’Inter, non c’è una big che sta comprando. E tutto il calcio europeo è fermo. Questo Covid sta togliendo sicurezza a tutte le società ed il calcio sta pagando anche questo. Qualcosa come sempre faremo ma ci vuole pazienza e dobbiamo ragionare avendo una visione importante” .

Ultime Sampdoria, prima le cessioni

Ferrero ha poi parlato anche della situazione degli esuberi in organico che dovranno esser smaltiti dalla dirigenza della Sampdoria.

“A calcio si gioca in undici, non è come il rugby dove vanno in campo in 15. E se contate già ora quanti difensori, centrocampisti e attaccanti abbiamo, potete comprendere quanto noi abbiamo bisogno di mandar via qualche calciatre. Altrimenti si rischiano solo boomerang visto che tanti finiscono per non giocare e poi i calciatori si lamentano e lo spogliatoio ne risente. Ramirez? Di gratis non c’è niente, vedremo. Colley? Ma perché dovrei regalarlo? Sapete quanto sta trattando De Laurentiis per dar via il centrale Koulibaly? Di che parliamo”.

Sampdoria, occhio anche a Taarabt

A sorpresa la Sampdoria, in caso di cessione di Ramirez, potrebbe riportare in Italia Taarabt, ex centrocampista di Genoa e Milan.

l mercato della Sampdoria, per quanto riguarda gli acquisti, per ora tace ma Ranieri aspetta rinforzi. Al netto dell’arrivo del portiere Nicola Ravaglia, non si sono registrati altri movimenti in entrata e come confermato dal presidente, per il grande colpo, tutto dipenderà anche dall’addio di Gaston Ramirez. Secondo le ultime, dunque, i blucerchiati avrebbe messo nel mirino Adel Taarabt. Il centrocampista del Benfica è seguito però anche da altri club come Zenit, Olympiacos e Fiorentina.

