Calciomercato Napoli, Sokratis è sparito dal profilo dell’Arsenal: ormai è addio

E’ la voce di calciomercato più calda in chiave Napoli, quella che vede protagonista il difensore greco dell’Arsenal, ormai in uscita dal club, Sokratis Papastathopolous. E’ un acquisto fondamentale, per sbloccare il mercato in entrata e in uscita del Napoli, perché l’addio di Koulibaly è vincolato ovviamente dal suo arrivo, e viceversa. Sì, perché è chiaro che un acquisto così importante come quello in arrivo dai Gunners, ci sarebbe solo con la cessione di Kalidou Koulibaly, perno di difesa che ormai divide il suo futuro tra Manchester City e Paris Saint-Germain, e non più con la maglia dei partenopei.

Napoli, Sokratis si avvicina: l’Arsenal lo “allontana” dai profili social del club

A notare l’indizio social sono i colleghi di Tuttosport che, nel corso della propria edizione odierna, hanno svelato un particolare pezzo mancante all’interno dei canali social ufficiali dell’Arsenal. I Gunners hanno praticamente “annunciato” la separazione da Sokratis Papastathopoulos in uno dei modi ormai più comuni all’interno degli stessi profili che vengono usati, per le società calcistiche. Il centrale di difesa, non appare più sul profilo Instagram del club londinese. Cancellate le sue foto, con il greco che praticamente è stato tolto dai giocatori del club. Una mossa che concretizza le voci di calciomercato che lo legano al Napoli, con il suo futuro che non sarà al club biancorosso.

Manolas e Sokratis, cambia definitivamente la coppia di difesa del Napoli che fu di Albiol e Koulibaly

Sarà in coppia con Kostas Manolas il futuro di Sokratis, calciatore greco che non vede l’ora di giocare spalla a spalla con il suo amico e compagno di Nazionale. I due formano il muro greco e i due prenderanno definitivamente il posto di Koulibaly e Albiol, calciatori che hanno fatto impazzire il popolo partenopeo per diversi anni al San Paolo. Adesso sembra proprio ad un passo l’arrivo di Sokratis, chiaro è che ci vorrà ancora del tempo. Ma la certezza, ora, è che l’addio di Papastathopolous è cosa concreta.

