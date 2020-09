Calciomercato Inter: le ultime sull’arrivo di Kantè

Inter, Conte vuole sempre Kantè. Secondo le ultime di mercato, il club nerazzurro non avrebbe rinunciato al campione del mondo francese che potrebbe arrivare nonostante tutto.

Calciomercato Inter: Kantè il primo nome di Conte

L’Inter vuole ancora Kantè. Come riportato dalla GDS, il club nerazzurro è pronto a fare follie per accontentare Conte e portare in Italia N’Golo Kantè del Chelsea.

Secondo il tecnico salentino, il nome giusto per dare la caccia in campionato alla Juventus è proprio quello del francese. L’impatto economico dell’emergenza coronavirus e la conseguente indicazione di “austerity” arrivata dalla Cina ha portato il club a rinunciare a Tonali ed per ora a Kumbulla. E’ probabile che anche a sinistra l’Inter non spenda tanto.

Tuttavia l’arrivo di Kanté resta una priorità come un anno fa per Lukaku. Conte è convinto che sia lui il calciatore fondamentale sul quale costruire la squadra. Al suo fianco dovrebbe esserci poi Vidal dopo l’estate di “fuoco e fiamme” a Barcellona che ha reso l’operazione low-cost.

Mercato Inter: il prezzo di Kante

Intanto a Londra hanno già in mente come sostituire Kante. Forse anche per questo l’Inter sembrerebbe pronta ad offrire 50 milioni, che Marotta e Ausilio dovranno trovare con le cessioni.

Da oggi al 5 ottobre non si mollerà la presa, perché N’Golo Kante potrebbe essere l’innesto adatto per sognare.

A Londra, poi, nell’ultima stagione con Lampard sono emersi tanti dubbi. Il campione del mondo è andato incontro a 4 infortuni ed è stato spostato sul centro destra per far giocare Jorginho.

Kante, a Milano non hanno dubbi

Ora Kantè anche in Nazionale sta giocando con il modulo utilizzato da Conte, il 3-4-1-2, in cui N’Golo faceva coppia con Rabiot (non il partner più “intenso” su piazza). Il francese ha protetto la difesa e reso possibile un attacco con Griezmann dietro a Mbappé e Giroud. Uno scenario che piace molto a Milano e a Conte che vorrebbe trovare il modo di far giocare Eriksen nel 3-4-1-2.

A Milano, almeno all’inizio, Kante giocherebbe con Barella e Vidal ai lati: con il sardo in ascesa verticale, il cileno guerriero per un centrocampo esplosivo che sappia supportare l’attacco a garantire diversi gol.

Leggi anche >>> Le ultime sul colpo Vidal.