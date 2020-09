Calciomercato Inter: futuro Lautaro Martinez, colpo di scena

Inter, sta per arrivare il colpo di scena per il futuro di Lautaro Martinez. Secondo le ultime di mercato, a breve i nerazzurri potrebbero cambiare le carte in tavola.

Mercato Inter: Lautaro Martinez vicino al rinnovo?

L’Inter ora vuole rinnovare il contratto di Lautaro Martinez. Vuole o deve. L’attaccante argentino, al quale il Barcellona aveva offerto un contratto da 10 milioni a stagione, alla fine ha deciso di rimanere a Milano. Non per ragioni legate al contratto.

Mentre in Spagna si discute della telenovela Messi, quella legata alla punta nerazzurra sembrerebbe chiusa. L’attaccante, come ricorda ts, dopo gennaio era diventato la principale preda di diversi club tra i quali il Barcellona in primissima fila su Manchester City e Real Madrid.

Come detti gli spagnoli si erano messi in pole grazie alla proposto da10 milioni a stagione messa sul piatto al giocatore.

Mentre tutto sembrava scritto, però, la pandemia ha impedito ai catalani di prendere Lautaro. La squadra di Leo Messi non è riuscita a strappare il calciatore all’Inter vista la mancata volontà di pagare la ricca clausola da 111 milioni, in scadenza lo scorso 7 luglio. Con l’Inter, invece, è stato impossibile trattare vista la richiesta da 80-90 milioni cash più una o più contropartite gradite.

Il rinnovi di Lautaro Martinez

Ad oggi la corsa a Lautaro Martinez da parte delle big sembra chiusa. Diversi i motivi: il più banale rimane quello economico, ma non bisogna trascurare la permanenza di Antonio Conte a Milano e diversi altri fattori come il possibile addio tra un anno di Messi. Forse anche per questo il Barcellona ora lavora per Memphis Depay del Lione, meno caro dell’argentino.

Martinez oggi tornerà ad Appiano dopo i quindici giorni di vacanza dove si è rilassato in Sardegna e non solo. Si sottoporrà come i compagni al tampone e ora vuole un nuovo contratto. Non da 10 milioni d’ingaggio ma in ogni caso più alto. L’argentino nell’ultima annata ha percepito, bonus compresi, quasi 2.5 milioni, adesso il suo stipendio dovrà essere raddoppiato. L’idea dell’Inter è quella di arrivare a 5 milioni netti.

Inter, nuova clausola per Lautaro?

Marotta e Ausilio, poi, vorrebbero cancellare quella clausola che comincia a diventare troppo invitante. Al massimo l’Inter sarebbe disposta a concederne una nuova da 150 milioni.

