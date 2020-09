Calciomercato Fiorentina, cessione Chiesa: crolla il prezzo di Commisso

La Fiorentina a lavoro per migliorare la rosa in vista del prossimo anno. Il club viola di porprietà di Rocco Commisso vuole arrivare in Europa la prossima stagione e per farlo dovrà continuare ad investire. Già chiusi colpi importanti la scorsa stagione tra l’estate e gennaio, ora la società si sta muovendo sempre verso la stessa direzione, puntare su giovani interessati e allo stesso tempo calciatori esperti capaci di creare quel mix giusto sotto la gestione di Beppe Iachini. Tanti nom in entrata, ma occhio anche alle cessioni.

Calciomercato Fiorentina, Chiesa può partire: stabilito il prezzo

Federico Chiesa, esterno d’attacco e simbolo della Fiorentina, potrebbe essere in uscita. Il calciatore viola, che lo scorso anno aveva una valutazione di 70 milioni di euro, ora è più facile da acquistare. Infatti, pare che Commisso abbia deciso di far crollare il prezzo del giovane attaccante, l’attuale valutazione di Federico Chiesa è di circa 50 milioni di euro. A queste condizioni, può lasciare la società viola. Su di lui restano interessati Juventus, Milan, Roma e Napoli. Intanto, l’ultima idea di scambio riguarda Napoli e Fiorentina, dove Milik può approdare in viola e Castrovilli in azzurro.

Mercato Fiorentina: Torreira, Bonaventura e Pereyra

Possibile tris di colpi a centrocampo per i viola. La Fiorentina è ad un passo dall’ingaggio di Bonaventura, ormai è tutto definito. Intanto, anche altri due calciatori sono nel mirino. Uno è Torreira che è sempre più vicino al ritorno in Serie A. L’altro è l’ex Juventus Pereyra. Sul giocatore dell’Arsenal, valutato circa 30 milioni di euro, c’è il forte interesse anche del Torino.

Fiorentina, si cambia sulla corsia di sinistra

Lì dove l’anno scorso di ruolo c’era praticamente solo Dalbert, considerando che l’alternativa di piede mancino sarebbe stato Terzic, oggi rimane la questione da risolvere con maggior impellenza in rosa. Perché se è vero che al posto del brasiliano è rientrato alla base Cristiano Biraghi, è altrettanto vero che ad oggi non c’è neanche Terzic come soluzione-tampone, visto che è stato girato in prestito all’Empoli. C’è da intervenire, dunque, e anche abbastanza rapidamente. Partendo dallo stesso Biraghi, col quale è in fase di discussione un potenziale rinnovo, fino ai possibili nuovi acquisti: i nomi più gettonati in questo momento sono quelli di Leonardo Spinazzola della Roma, di Ken Sema, rientrato al Watford dopo l’annata ad Udine, e di Antonio Barreca, anche lui tornato nei ranghi del Monaco dopo la scorsa, non molto fortunata, annata al Genoa. Che sia uno di questi, o un profilo non nominato, Iachini in vista della prima di campionato con il Torino ha bisogno di più di un interprete a disposizione per la sua fascia sinistra.