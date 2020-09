Calciomercato Crotone, pitagorici scatenati: colpo in arrivo dal Cagliari

Calciomercato Crotone, Cigarini a Villa Stuart per le visite mediche: colpaccio in vista della Serie A

E’ scatenato il Crotone, pronto a piazzare colpi importanti sul calciomercato in vista dell’impegnativa stagione che aspetta gli uomini di Giovanni Stroppa. Il tecnico può accogliere a braccia aperte un perno importante proprio per il suo centrocampo, con il nome di Luca Cigarini ormai sempre più legato al Crotone. Può considerarsi cosa fatta, il calciatore del Cagliari passa al Crotone, in attesa della notizia ufficiale in arrivo proprio dal canale social e dal sito del club, con le parti che hanno concluso l’accordo.

Crotone, colpo a costo zero: si tratta del classe ’86, Luca Cigarini

E’ un colpo a costo zero quello del Crotone, perché Luca Cigarini non era più vincolato dal contratto che lo legava al Cagliari. Era scaduto lo stesso accordo con il club sardo ed è per questo che i pitagorici sono partiti all’assalto, aggiudicandosi così il cartellino dello stesso Cigarini. L’ex Atalanta e Cagliari, può vantare diverse presenze in Serie A, con l’esperienza anche al Napoli, non proprio fortunatissima, di ormai diversi anni fa. In Serie A la bellezza di 348 presenze, con 18 gol siglati nel corso dell’intera carriera nel massimo campionato italiano e 34 assist. L’uomo in più in mezzo al campo, con i piedi molto educati, che garantirà esperienza al club allenato da Stroppa.

Crotone, visite mediche per Luca Cigarini: il calciatore sarà il perno d’esperienza in Serie A per i pitagorici

La trattativa è stata conclusa, Cigarini sarà un nuovo calciatore del Crotone. Si attende solo l’ufficialità, perché nel corso di questa mattina, l’ormai ex centrocampista del Cagliari è arrivato a Roma, per sostenere le consuete visite mediche a Villa Stuart. Lo riportano i colleghi di Fantacalcio.it, il calciatore sarà un rinforzo per la società calabrese e molto presto arriverà il comunicato ufficiale del club rossoblu. E’ il quarto acquisto, considerando la conferma di Luca Marrone, l’arrivo di Magallan dall’Ajax e dell’altro esperto calciatore in arrivo da un club di Champions League, Milos Vulic.

