Calciomercato Napoli, il PSG fa tremare gli azzurri: doppio assalto

Calciomercato Napoli, assalto del Paris Saint-Germain: offerta monstre per due pezzi pregiati

E’ al centro delle questioni legate al calciomercato, il fuoriclasse del Napoli, Kalidou Koulibaly. Il forte centrale di difesa senegalese è coinvolto nella bagarre di mercato tra club azzurro e Manchester City, con il patron Aurelio De Laurentiis che ha anche dichiarato pubblicamente di qualche problema legato proprio ai rapporti con la società inglese. Sì, perché ci sarebbero proprio dei problemi legati ad una questione passata, con Jorginho protagonista di alcune discussioni tra i due club, ma tutto potrebbe essere superato con un’offerta pari al valore dello stesso giocatore. Offerta che adesso, invece, arriva da un altro ricco club europeo. Si tratta del Paris Saint-Germain, società in ottimi rapporti con il Napoli – in passato affari con Cavani e Lavezzi in Francia -, pronta a far spesa proprio pescando dal club azzurro.

Napoli, il PSG fa sul serio: e adesso ADL non vuole commettere “errori alla Allan”

Stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, il telefono di Aurelio De Laurentiis avrebbe squillato con il prefisso della Francia. A telefonargli, infatti, è il ds del Paris Saint-Germain, il brasiliano Leonardo. Lo fa non solo per un colpo, ma per ben due: si tratta di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, perni che il PSG considererebbe adatti e funzionali al presente e al futuro del club transalpino.

Si erano sentiti per la questione Allan, poi Aurelio De Laurentiis fece muro per non privarsi di uno dei suoi migliori perni. Errore, perché solo un anno dopo il club azzurro ha venduto il brasiliano a molto meno, rispetto ai circa 60 milioni offerti dal PSG.

Napoli, il PSG su Koulibaly e Fabian Ruiz: cifre e dettagli dell’offerta

E adesso cosa succederà con Koulibaly e Fabian Ruiz? L’offerta del PSG sarebbe arrivata a 140 milioni per entrambi, ma potrebbe non bastare. Sul prezzo di Koulibaly, ADL è stato chiaro: ci vogliono 70-80 milioni, cifra che si avvicina molto all’offerta del City. I restanti 60-70 per Fabian Ruiz, neanche. Vale molto di più secondo lo stesso ADL, che però si sfrega le mani all’idea di poter monetizzare così tanto sui due calciatori.

