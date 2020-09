Ieri a San Siro è andato in scena il primo Milan 2020/21, quasi al completo: Stefano Pioli attende gli ultimi colpi dal calciomercato per una rosa sempre più competitiva. Buona prova dei volti nuovi, nonostante alcune difficoltà fisiche da risolvere nel minor tempo possibile, per affrontare nel migliore dei modi i preliminari di Europa League.

Calciomercato Milan, Tonali in arrivo

Quella che sta per iniziare sarà la settimana di Sandro Tonali al Milan. I rossoneri hanno definito tutti i dettagli con il calciatore e con il Brescia: dopo le visite mediche di rito ufficializzeranno il super colpo a centrocampo. Massimo Cellino, presidente delle Rondinelle, è tornato a parlare della trattativa ai microfoni de Il Messaggero.

“E’ la prima volta che scopro un calciatore tanto forte come Sandro Tonali. Avrei voluto trattenerlo ma purtroppo la retrocessione e la pandemia mi hanno costretto a dover monetizzare e quindi a cederlo. Dovevo affrontare la programmazione del Brescia senza rifinanziare la società. Io rivesto la carica di presidente per professione, mentre altri miei colleghi milionari lo fanno per hobby”.

Calciomercato Milan, altro colpo a centrocampo: le parole di Maldini

Calciomercato Milan, Cellino spiega la trattativa

Massimo Cellino, poi, ha svelato i motivi che hanno favorito la trattativa con il Milan, “rimproverando” anche poca sicurezza all’Inter che aveva in pugno il giocatore.

“L’Inter ha sbagliato il modo di agire. Marotta lo adora, Conte altrettanto e tutti pensavano potesse andare lì. Anche altre società che si interessavano al ragazzo facevano un passo indietro perché sapevano ci fosse l’Inter. Poi Tonalie voleva conoscere il proprio futuro il prima possibile”.

Milan? "L'operazione con loro mi ha fatto doppiamente piacere: ho anche rispettato una società che ha dato valore ai soldi. Maldini ha il DNA da Milan e lo dimostra in tutte le trattative che porta avanti. Ha tutti i presupposti per diventare un grande dirigente. Poi Sandro è tifosi del Milan sin da quando è bambino…"