Calciomercato Juventus, colpo Suarez: svolta per il passaporto italiano

La Juventus si dimostra una delle squadre più scatenate sul mercato, e negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano è un vero e proprio sogno per i bianconeri, ma si tratta tuttora di una trattativa complicata. Il motivo? Il passaporto del giocatore. La Vecchia Signora infatti, dopo gli arrivi di Arthur prima e di McKennie dopo, ha esaurito gli slot per i calciatori extracomunicati, ed è per questo che per il Pistolero si sta andando parecchio a rilento.

Ultime Juventus: Suarez verso l’Italia, si sblocca la situazione passaporto

Un colpaccio clamoroso, difficile e suggestivo allo stesso tempo: potremmo riassumere così lo scenario Suarez, attualmente tesserato del Barcellona, e obiettivo concreto della Juventus. Sul Pistolero sono trapelate diverse voci, ma ad oggi molte ancora da confermare. L’ultima quella che riguarda la situazione passaporto. Intanto, stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, pare che il giocatore ex Ajax e Liverpool sia in cammino verso l’Italia, più precisamente al consolato, dove potrebbe finalmente sbloccare le tanto insidiose vicende burocratiche. Domani sarebbe previsto l’arrivo, e già nelle prossime ore sono attese delle altre novità.

Suarez-Juventus: filtra ottimismo

La Juventus continua a trattare Suarez, senza dubbio uno degli attaccanti più forti al mondo, ma coinvolto in una situazione forse più grande di lui. Il Barcellona sta infatti vivendo il periodo più buio degli ultimi anni, e anche intorno alla società ci sono ancora parecchie ombre. La Vecchia Signora, dal canto suo, vorrebbe approfittare di questo momento, magari sferrando l’affondo decisivo, e chissà che non possa essere proprio domani la “dealine” tracciata dai principali portali sportivi. Nonostante la permanenza (forse non voluta) di Messi, l’uruguaiano è ancora molto incerto sul suo futuro, e una sua decisione definitiva non sembra essere ancora arrivata.

Mercato Juventus: Koeman può trattenere il Pistolero?

Se da una parte c’è ottimismo e speranza per il colpo Suarez, dall’altra parte c’è da guardare in faccia la realtà: il Pistolero si allena con il Barcellona, con il compagno ed amico Messi, e lavora sodo per guadagnarsi ancora spazio nei blaugrana che verranno. Un’altra ipotesi sorta ultimamente inoltre, riguarda le scelte di Koeman: il neo tecnico olandese potrebbe anche trattenere l’attaccante, e magari fare dietrofront sulle sue vecchie dichiarazioni.

