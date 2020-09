Calciomercato Juventus: la trattativa si sblocca grazie alla cessione

Calciomercato Juventus, Morata tenta i bianconeri: la soluzione è concreta

La Juventus ha bisogno di comprare una punta in quello che è il calciomercato caldo di questo settembre, che vede protagonisti i club italiani. Con l’addio annunciato da Andrea Pirlo, legato a Gonzalo Higuain, i bianconeri si sono messi in corsa per quello che è l’attaccante. Ovviamente il primo nome è quello di Luis Suarez, ma occhio, perché l’affare potrebbe essere più complesso del previsto e implicherebbe un’attesa che i bianconeri non possono permettersi.

Juventus, non più solo Suarez: il piano B porta il nome di Alvaro Morata

Andrà dritto su Luis Suarez il club bianconero, cercando di chiudere quello che rappresenta uno straordinario colpo di calciomercato. La Juventus ha intenzione di non mollare quella che è la pista che porta a lui ma è chiaro che, inevitabilmente, ha bisogno pure di guardarsi intorno. Andrea Pirlo non può permettersi di restare a mani vuote a fine corsa e il rischio è troppo grosso. Arkadiusz Milik ed Edin Dzeko non possono attendere in eterno e, una nuova idea, arriverebbe ancora una volta dalla Liga. E non solo dunque con il nome di Suarez ad essere protagonista, bensì con un ex juventino e una vecchia conoscenza proprio dello stesso organico in cui giocava Andrea Pirlo. Il nome è quello di Alvaro Morata, centravanti dell’Atletico Madrid che potrebbe dire addio ai Colchoneros, per unirsi alla Juve del suo ex compagno di squadra.

Juventus, l’affare Morata si potrebbe sbloccare grazie a Douglas Costa

Stando a quel che rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, Alvaro Morata potrebbe concretamente passare alla Juventus. E, a sbloccare la trattativa, potrebbe essere uno dei calciatori in uscita dal club bianconero ed è il brasiliano Douglas Costa. Quest’ultimo è ormai ai margini del club bianconero e, con l’arrivo di Kulusevski – già acquistato nella sessione di calciomercato di gennaio – difficilmente sarà ipotizzabile la sua permanenza. Al contrario, potrebbe appunto essere una pedina fondamentale per quello che è il calciomercato in entrata della Juventus.

