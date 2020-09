Calciomercato Inter, Vidal “Sta arrivando”: ecco quando sarà nerazzurro

Calciomercato Inter, la Gazzetta è certa: “Vidal sta arrivando”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport non usa troppi giri di parole attorno al calciomercato di Inter e Juventus, stampando la coppia più chiacchierata di casa Barcellona. Sì, perché “risolta” la questione Lionel Messi, che resterà un altro anno in maglia blaugrana, c’è l’altra questione, che vede protagonisti Arturo Vidal e Luis Suarez al centro delle voci di calciomercato. L’attaccante uruguaiano potrebbe andare alla Juventus, mentre per quanto riguarda il centrocampista cileno, ci sarebbe stata un’accelerata definitiva su quello che il suo passaggio all’Inter.

Inter, giorni caldi per l’arrivo di Vidal: ecco quando si libererà dal Barcellona

La rosea, attraverso le colonne della propria edizione odierna, racconta dello scenario che vede protagonista Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona arrivato ormai ad un passo dalla cessione proprio dal club blaugrana. Dirà addio, è cosa certa, e lo stesso suo entourage sta cercando di concretizzare il suo passaggio all’Inter, per un ritorno graditissimo in Serie A. Il giorno decisivo per questa trattativa, potrebbe essere quello di domani, con il calciatore pronto ai saluti con il club blaugrana. Domani, lunedì 7 settembre, prenderà le proprie cose dai campi di allenamento in Spagna e svuoterà il proprio armadietto. Sarà il giorno dell’addio, stesso momento in cui si registrerà un passo ulteriore e importante verso il ritorno dal suo allenatore, che lo ha lanciato nel grande calcio: Antonio Conte.

Vidal e Suarez, doppio addio al Barcellona: ecco a che punto sono le trattative con il Barça

Mentre l’Inter sta per piazzare il colpo per il reparto di centrocampo, anche la Juventus è a lavoro sul colpo Suarez. La trattativa per il pistolero appare un attimo più complicata, ma i bianconeri hanno voglia di accelerare, per non restare indietro su quello che riguarda l’attaccante. Mancano praticamente solo due settimane all’esordio in campionato e, con l’addio di Gonzalo Higuain, non esiste un compagno di reparto naturale di Cristiano Ronaldo. Il tecnico, Andrea Pirlo, starebbe spingendo proprio per l’arrivo di Suarez o, in sostituzione, per quello di Edin Dzeko.

