Domani l’Inter di Antonio Conte si riunirà per iniziare a preparare la nuova stagione: il calciomercato, però, ha portato un solo volto nuovo in rosa, Achraf Hakimi. L’esterno marocchino potrebbe anche restare l’unico nome di “livello”, soprattutto se non avverranno cessioni importanti nelle prossime ore.

Calciomercato Inter, gli esuberi bloccano il mercato

Dopo l’incontro di qualche settimana fa tra la dirigenza nerazzurra e Antonio Conte è stato stabilito che i possibili nuovi acquisti arriveranno solo una volta ceduti gli esuberi. Al momento, però, il mercato dell’Inter è ancora bloccato. Nelle ultime ore si sta cercando di risolvere la situazione legata ad Arturo Vidal che, in uscita dal Barcellona, arriverebbe a costo zero a Milano. Però per i nerazzurri è tempo di monetizzare per andare avanti. Joao Mario, Nainggolan, Skriniar, Perisic, Dalbert, sono tantissimi i nomi in uscita dal club che ancora non riescono a trovare la giusta sistemazione.

Calciomercato Inter, non solo Vidal dal Barcellona: le ultime

Calciomercato Inter, Kumbulla può sfumare

Tra i nomi in uscita si cerca una sistemazione anche per Milan Skriniar, difensore slovacco poco considerato da Antonio Conte nella scorsa stagione. E’ l’uomo che porterebbe maggior liquidità nelle casse nerazzurre e per questo si cerca di trattare quanto prima la sua cessione, per poi puntare su volti nuovi. Nelle scorse settimane si era palesato un importante interessamento del PSG per il difensore ex Sampdoria ma, ad oggi, pare che Leonardo abbia cambiato obiettivo, provando a puntare su Kalidou Koulibaly del Napoli. Nelle idee dell’Inter c’è da tempo Marash Kumbulla, difensore classe 2000 che piace tanto ad Antonio Conte: ma il tempo stringe e altri club sono pronti all’assalto definitivo per l’italo-albanese.

Calciomercato Inter, Godin in Ligue1: c’è l’offerta

Inter, Kumbulla verso la Lazio

Sulle tracce del difensore del Verona c’è da tempo la Lazio. Igli Tare sta lavorando costantemente con l’entourage del giovane calciatore per convicerlo della destinazione biancoceleste. Nelle ultime ore, secondo quanto riporta lalaziosiamonoi.it, la Lazio è tornata alla carica per Kumbulla con un’offerta da 15 milioni di euro più i cartellini di Andre Anderson e Sofian Kiyine. Il Verona ha preso tempo per capire se l’Inter si farà avanti di nuovo con un’offerta più importante dal punto di vista prettamente economico ma ben presto potrebbe trovare l’accordo definitivo con i biancocelesti.

