Calciomercato Fiorentina, arriva l’annuncio del presidente: ecco il jolly

Il mercato è fatto di trattative, telefonate, offerte e, ovviamente, annunci: capita però a volte che a farli siano altri soggetti, pur sempre interessati. Un esempio è quello che ha fatto con il calciomercato della Fiorentina Oreste Vigorito, che di mestiere fa il presidente del Benevento.

Fiorentina, ecco Bonaventura: l’annuncia Vigorito

Dopo l’arrivo in Serie A, i sanniti devono allestire una squadra che sia all’altezza della situazione. C’hanno provato anche con Jack Bonaventura, rimasto orfano di un contratto dopo l’addio al Milan. Pare però, che l’ex rossonero alla fine si accaserà con la Fiorentina. E ad annunciarlo è proprio il numero uno dei campani: “Abbiamo fatto una proposta molto importante al giocatore, che si è detto interessato. Ne ha parlato con Foggia, ne abbiamo discusso col suo agente, non ha mai dato il suo placet, ma era molto vicino a noi. Poi avrà avuto altre ragioni, non penso economiche perché quelle avremmo potuto anche superarle. Ci ha fatto capire che preferisce stare vicino casa“.

Come riferisce Sportmediaset, più vicino casa significa Firenze. Il campione è ormai molto vicino infatti a firmare con la Viola.

Mercato Fiorentina, i possibili acquisti

Si cerca ancora una prima punta: piace più di tutti Piatek, anche lui ex Milan ed attualmente all’Hertha Berlino. L’idea di Commisso sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro a determinate condizioni. Non è un colpo facile da portare a segno, così come l’ingaggio di Torreira dall’Arsenal. Ma l’ambizione del club per quest’anno è grande, ed il mercato non può essere all’altezza.

Il punto sulle cessioni

Per quanto riguarda i possibili addii, tiene banco la cessione di Federico Chiesa. L’esterno l’anno scorso aveva già un accordo con la Juventus, ma visto che il prezzo del suo cartellino è calato in questi mesi, stanno bussando alla porta della Fiorentina anche Napoli e Roma. Ad oggi può essere comprato con 40-50 milioni, mentre il suo stipendio (che attualmente ammonta a 1,6 milioni di euro annui) può essere tranquillamente raddoppiato.

