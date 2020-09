L’Atalanta riuscirà a confermare definitivamente il suo status da grande? La prossima stagione sarà quella della verità per i ragazzi di Gian Piero Gasperini che sono chiamati, quantomento, a ripetere le ultime due stagioni e a centrare la tera qualificazione in Champions League. Ma per farlo c’è da considerare anche il calciomercato che attuerà l’Atalanta fino al 5 ottobre.

Calciomercato Atalanta, Gomez dice addio?

Finora il mercato ha regalato solo Aleksej Miranchuk all’Atalanta di Gian Piero Gasperini che inizierà a lavorare a Zingonia per preparare al meglio la nuova stagione. La situazione più delicata, prima di agire nuovamente con le entrate, riguarda Josip Ilicic. Il trequartista sloveno pare stia per tornare a Bergamo dopo aver superato i problemi personali ed è pronto a riunirsi al gruppo. Ma per un senatore che arriva, un altro può andare via. Negli ultimi giorni sta avanzando l’ipotesi di non rivedere più Alejandro Gomez con i colori nerazzurri nella prossima stagione. Il jolly argenitno è richiestissimo all’estero e ben presto potrebbero arrivare offerte molto allettanti che potrebbero portare al suo addio.

Atalanta, Ilicic torna a Zingonia: le ultime

Calciomercato Atalanta, l’Al-Nassr tenta El Papu

Un’altra esperienza “esotica” potrebbe attendere il Papu Gomez negli ultimi anni di carriera. Dopo il periodo trascorso al Metalist (stagione 2013-14) dopo l’addio al Catania, per Gomez potrebbero aprirsi le porte dell’Arabia Saudita. Stando a quanto riferisce TMW, l’Al-Nassr avrebbe messo seriamente nel mirino il trequartista argentino e avrebbero già avanzato un’offerta importante, sia all’Atalanta che al calciatore. L’Atalanta ha ricevuto un’offerta da 15 milioni di euro e il club di Percassi ha aperto alla cessione senza, però, forzare la mano. Sarà rispettata a pieno la volontà di Gomez che dovrà decidere se accettare o meno la corte saudita.

Calciomercato Atalanta, ufficiale il colpo in difesa

Offerta monstre al Papu: i dettagli

Molto presto anche Gomez prenderà la sua decisione definitiva. L’Al-Nassr ha inizialmente offerto un biennale da 5 milioni di euro netti con opzione per il terzo anno. Poi la dirigenza saudita si è convinta ancora di più di puntare sull’argentino e ha deciso di alzare ulteriormente l’offerta. Secondo TWM, sul piatto c’è un biennale con opzione da 6 milioni più vari benefit, dalla casa ad un’utomobile riservata al calciatore fino ad alcuni bonus. Gomez sta riflettendo e attende anche un nuovo aumento, perché sarebbe una scelta di vita importante per la parte finale della sua carriera.

