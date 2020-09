Ultime Atalanta, infortunio per l’attaccante: lungo stop

L’Atalanta continua ad essere scatenata in ottica mercato. Il club si è confermato in Champions League per la prossima edizione. Intanto, il club bergamasco, vuole proprio chiudere colpi da Champions. Uno di questo è quello che porta il nome di Aleksey Miranchuk. Il trequartista arriva dalla Lokomotiv Mosca e ha firmato ieri il suo contratto. Trattativa importante per il club che ha anticipato la forte concorrenza delle diverse squadre d’Europa. Il calciatore è già stato visto da diversi italiani poiché ha affrontato la Juventus nella passata edizione di Champions e si è messo in mostra con ottime prestazioni.

Atalanta, arriva Miranchuk: ma è già infortunato

Ancora non si sa quando tornerà a disposizione Josip Ilicic. Il calciatore sloveno è out dallo scorso fine stagione a causa di una forte depressione. E’ per questo che l’Atalanta ha deciso di investire su un nuovo talento e ha annunciato l’acquisto di Aleksey Miranchuk dalla Lokomotiv Mosca. Il centrocampista però è arrivato già infortunato e per questo non si aggregherà al resto della squadra per completare il ritiro. Gasperini e i tifosi dovranno aspettare ancora un po’ prima di vederlo in azione. Rosa che resta quasi corta in avanti per l’allenatore, possibili nuovi investimenti da parte del club. Nel mirino c’è sempre Kevin Lasagna come vice Zapata.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, Miranchuck è ufficiale: le cifre dell’affare

Ultime Atalanta, infortunio Miranchuck: i tempi di recupero

Conclusi gli accertamenti per il nuovo acquisto. Come riportato dall’edizione di Tuttosport, dai vari controlli fatti a Miranchuck sono emersi problemi muscolari. Infortunio al bicipite femorale che costringerà al giocaotre di restare fuori dai 30 ai 40 giorni e non quindi 2-3 settimane come era previsto prima del suo arrivo. Tempi di recupero che si allungano e che fanno slittare il suo esordio in Serie A. Molto probabilmente il suo ritorno in campo è previsto per il weekend del 17 ottobre, quando saranno state giocate già tre giornate di campionato e sarà passata la sosta delle Nazionali.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Atalanta, Castagne ceduto al Leicester in Premier League: è ufficiale