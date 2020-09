Calciomercato Napoli, salta l’incontro con De Laurentiis: affare rimandato

Il Napoli ha rallentato il mercato in entrata dopo l’acquisto di Victor Osimhen. Investimento importante per il club azzurro, affare da oltre 80 milioni di euro complessivi e che entra nella storia del club come acquisto più caro di sempre. Intanto, ora ci si concentra sulle uscite e stanno arrivando i primi segnali importanti. L’obiettivo è quello di mandare via giocatori a fine progetto e che possano portare un incasso notevole da essere investito nuovamente.

Mercato Napoli, nuova offerta per Koulibaly dal Manchester City

Dopo la cessione di Allan, con l’annuncio arrivato in queste ore, si attende una seconda maxi cessione. Il prossimo dovrebbe essere Kalidou Koulibaly. Secondo le ultime voci di mercato, il Manchester City si è fatto sotto per il centrale senegalese. Pronta l’offerta di 75 milioni di euro compresi di bonus per accontentare il Napoli e regalare a Guardiola un nuovo leader di difesa. In programma dovrebbe esserci un incontro tra Ramadani e De Laurentiis, l’agente del calciatore sta facendo da intermediario.

Calcio mercato Napoli, salta l’incontro con Koulibaly

Affare complicato da gestire, visti i rapporti negativi tra Napoli e Manchester City. Si sta occupando della trattativa direttamente l’agente del calciatore del Napoli. Pare però che sia saltato l’incontro tra Ramadani e De Laurentiis. Come riportato da calciomercato.it, era tutto previsto nelle prossime ore. Al momento però resta tutto fermo. Gli azzurri, intanto, hanno bloccato Sokratis, arriverà dall’Arsenal a costo zero dopo essersi liberato.

Napoli, saltano a catena altre due trattative

Una trattativa che stenta a decollare e che di conseguenza blocca altre due trattative. De Laurentiis si concentrerà prima su Koulibaly e poi spingerà Giuntoli verso la trattativa che porterebbe Milik alla Roma e Under al Napoli. Non c’è ancora il rilancio decisivo del Manchester City per Koulibaly. Per questo Roma e Juventus restano in attesa, i bianconeri aspettano che i giallorossi liberino Edin Dzeko che ha già l’accordo con la Juve, prima però si dovrà aspettare che arrivi il sostituto nella capitale, ovvero Milik.