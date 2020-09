Calciomercato Napoli, Koulibaly via: arriva l’offerta giusta

Il Napoli pronto a tornare protagonista nel mercato in entrata. Dopo il grande acquisto di Victor Osimhen, il club si è mosso per i claciatori in uscita. Dopo Allan è pronto alla cessione anche Kalidou Koulibaly. Il calciatore senegalese potrebbe aver giocato la sua ultima partita oggi contro il Teramo a Castel di Sangro. Si fa ritorno a Napoli da domani, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per la cessione in Premier League.

Mercato Napoli, Koulibaly via in Premier League: si tratta

Dal ritiro del Napoli è arrivata la stocca del presidente De Laurentiis nei confronti del Manchester City riguardo la trattativa per Kalidou Koulibaly. Il patron azzurro ha spiegato che non c’è possibilità di trattativa tra Napoli e Manchester City in modo diretto a cuasa del caso Jorginho delle scorse estati. Il club inglese era pronto all’acquisto del calciatore del Napoli che poi a sorpresa venne ceduto al Chelsea. La trattativa però per il calciatore prosegue tramtie l’intermediario Fali Ramadani.

Napoli – Koulibaly, nuova offerta del Manchester City: è quella giusta

A Sky Sport sono arrivate novità importanti. Arrivano segnali positivi riguardo la trattativa che porta Koulibaly al Manchester City. Il club inglese è pronto a soddisfare ancora di più le richieste di Aurelio De Laurentiis che chiede 80 milioni di euro. I Citizens hanno pronto l’offerta di 75 milioni di euro compresi di bonus per acquistare il calciatore senegalese. Una cifra importante da sommare con quella di Allan (30 milioni) e quella di Milik (15 milioni) che potrebbe essere reinvestita già nelle prossime settimane per altri colpi importanti e di prospettiva.

Calciomercato Napoli, Sokratis il sostituto di Koulibaly

Aurelio De Laurentiis è pronto a chiudere un altro colpo. Con la cessione di Koulibaly arriverà Sokratis dalla Premier League. Il calciatore lascerà l’Arsenal e molto probabilmente a costo zero, per questo gli azzurri dovranno soltanto pagare l’ingaggio del calciatore. Accordo già raggiunto tra il difensore greco e il club azzurro. Andrà a completare una coppia con Manolas come accade già con la Nazionale greca.