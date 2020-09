Calciomercato Milan: incontro con l’agente per il doppio colpo

Calciomercato Milan, Jovic e Milenkovic: summit con l’agente per il duplice colpo di Maldini

Si sta dando da fare il Milan in quello che è sempre un caldo calciomercato, anche se le temperature di settembre restano basse. L’anomalo mercato che continuerà fino al 5 ottobre, vede protagonista il club rossonero, con Paolo Maldini a lavoro per comporre quei tasselli mancanti all’organico di Stefano Pioli. Dopo aver preso l’attaccante dal Real Madrid, si concretizza qualcosa per la difesa. E, per farlo, la dirigenza milanista è a stretto contatto con l’agente macedone, Fali Ramadani.

Milan, possibile doppio colpo: due calciatori serbi in uscita dai propri club

Lo stesso procuratore, Fali Ramadani, è molto impegnato per quel che riguarda la trattativa importante tanto quanto complessa, che porterà Kalidou Koulibaly a Manchester, sponda City. Ma i contatti sono fitti anche con il Milan, perché due dei suoi assistiti, potrebbero finire proprio in rossonero. Parliamo di Nikola Milenkovic per la difesa e Luka Jovic in avanti. Quest’ultimo è in uscita dal Real Madrid, dopo un’annata molto complessa vissuta ai blancos, mentre l’altro serbo proviene da un’annata interessante con il club viola, che gli ha permesso di accendere su di sé la luce di ogni riflettore.

Milan, Maldini e Massara incontrano Ramadani: ecco cosa si sono detti nel summit di calciomercato

Rappresenterebbero due top colpi da regalare a Stefano Pioli, per quel che sarà il Milan del 2021. Stando a quel che riportano i colleghi di Calciomercato.com, ci sarebbe stato un colloquio nella giornata di ieri tra Paolo Maldini e Frederic Massara, proprio con Fali Ramadani.

Al centro di Milano ci sarebbe stato un vero e proprio summit di calciomercato, per chiarire tutto sulla questione che porta a Nikola Milenkovic, ma non solo. L’agente ha fatto sapere che la Fiorentina valuta il giocatore con prezzi alti, che il Milan non è disposto a spendere. La valutazione è di 40 milioni di euro, troppo per le casse rossonere. Non mollerà però il Milan che, inoltre, ha parlato anche di Luka Jovic. Il calciatore serbo non è mai stato depennato dalla lista di Maldini e, per tale motivo, si tenterà un nuovo assalto. Come? In prestito. Il club rossonero vorrebbe aggiudicarselo a titolo temporaneo.

