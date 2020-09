Il Milan continua a lavorare sul mercato per regalare a Stefano Pioli una squadra completa per l’inizio della stagione: Brahim Diaz è l’ultimo colpo in casa rossonera. Il giovane attaccante, arrivato in prestito dal Real Madrid, ha già be chiare gli obiettivi per la stagione che verrà.

Calciomercato Milan, Brahim Diaz si presenta

Il giovane trequartista si è presentato attraverso i canali ufficiali del Milan, mettendo subito in chiaro le sue volontà per la prossima stagione.

“Per me è un privilegio essere in un grande club come il Milan. Si capisce subito che tipo di club è questo, ha una storia incredibile: le mie prime impressioni sono molto positive. Non ho ancora parlato con Theo Hernandez ma credo che lo faremo il prima possibile, nel primo allenamento. Mi aspetto un benvenuto molto caloroso. Qui c’è un grande gruppo, credo sarà facile adattarmi”.

Scelta del numero 21? “So bene che è stata la maglia di Ibrahimovic nella scorsa stagione e per me è un grande onore poterla indossare. C’è tanta pressione, però a me piace. So che l’ha indossata una leggenda della squadra: la indosserò con passione“.

Milan, Brahim Diaz: “Zidane mi ha parlato bene della Serie A”

Il talento classe ’99, poi, si è soffermato sulla sua prima esperienza in Serie A, campionato in cui ha militato anche Zinedine Zidane, suo allenatore al Real Madrid.

“Sono stato allenato da tecnici come Guardiola e Zidane. Entrambi hanno giocato in Italia, Zidane è stato molto gentile con me e mi ha parlato sempre bene della Serie A. Mi ha parlato anche molto bene della città, a lui piace”.

Idolo? “Ce ne sono tanti, sarebbe difficile sceglierne uno solo. Sono tutti calciatori che fanno la differenza e che possono ricoprire diversi ruoli. In questo momento sto pensando solo al Milan e a come fare il mio lavoro al meglio“.

Milan, Diaz fissa gli obiettivi

Infine il jolly spagnolo si è soffermato sui propri obiettivi personali, facendo anche una promessa ai tifosi del Milan.

“Spero che apprezzeranno il lavoro, so benissimo che il talento non basta. Voglio che si divertano con me con le accelerazioni, sia sulle fasce che per vie centrali”.

