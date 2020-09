Calciomercato Juventus, scambio con una big di Premier League

Un mercato sempre più infuocato quello di Serie A, dove le principali big del nostro campionato stanno cercando di portare avanti varie operazioni sia in entrata che in uscita. Attenzione soprattutto alla Juventus, intenzionata ad alzare nuovamente il gap con le inseguitrici, e intenta nel puntellare ogni reparto. Dopo gli arrivi di Arthur e McKennie, non è detto che la Vecchia Signora non provi a prendere altri giocatori in quella zona di campo.

Ultime Juventus: idea Ndombele, si pensa ad uno scambio

Continuano ad essere tanti i nomi accostati alla Juventus, e in queste ultime ore pare sia spuntato fuori un altro giocatore che potrebbe arrivare a Torino: Ndombele. Il centrocampista francese è un’idea concreta, e il club bianconero sarebbe anche disposto a mettere sul piatto vari giocatori per intavolare uno scambio. L’ex Lione infatti costa molto, e avrebbe una valutazione di circa 60-70 milioni di euro, decisamente una spesa troppo alta. Ecco che tra le possibili contropartite ci sono i nomi di Bernardeschi, Ramsey e Douglas Costa. Tutti e tre sarebbero profili graditi anche da Mourinho, il quale non ha mai avuto un rapporto idilliaco con Ndombele, il quale sarebbe libero di partire. Questa la notizia riportata da cm.it.

Mercato Juventus: colpo Ndombele, sgarbo all’Inter

Ndombele potrebbe essere un obiettivo concreto per la Juventus, e da qui ai prossimi giorni sono previste ulteriori novità sulla questione. Stiamo parlando di quello che sarebbe un vero e proprio sgarbo, anche perchè sul giocatore francese era poco tempo fa piombato l’Inter. I nerazzurri hanno seguito la vicenda per diverse settimane, prima poi di virare su altri elementi. Intanto per la Vecchia Signora si apre una nuova strada, e chissà che non possa essere quella giusta per completare il reparto.

Ndombele: duttilità per Pirlo

La Juventus mette nel mirino Ndombele, e Paratici valuta ogni fattore, e studia soprattutto le condizioni di un’eventuale trattativa. Parliamo di un giocatore ancora molto giovane, con esperienza anche europea, e che garantisce una buona duttilità. Capacità di interdizione, rottura e regia, un identikit perfetto per Andrea Pirlo.

