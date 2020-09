Calciomercato Inter, assalto dalla Ligue 1: il difensore può dire addio

Calciomercato Inter, Godin può lasciare: su di lui spunta a sorpresa il Rennes

Non è stato un perno fondamentale della difesa dell’Inter, al contrario di quanto poteva sembrare ad inizio stagione. Diego Godin potrebbe finire in uscita da quello che è il calciomercato estivo, anche se poco prima della fine della stagione, qualche presenza l’ha pure trovata. Il difensore uruguaiano non è proprio incedibile, l’ex Atletico Madrid potrebbe già dire addio al club di Milano e alla Serie A.

Godin, è già addio all’Inter: l’ipotesi Champions League da protagonista affascina l’uruguaiano

Stando a quel che rivelano i colleghi transalpini di Le10Sports, Diego Godin potrebbe dire addio all’Inter in questa finestra di calciomercato. Sì, perché dalla Ligue 1 e dunque dalla Francia, sarebbe concreto l’interesse del Rennes. Qualcosa in più di un semplice sondaggio quindi da parte del club francese, con i rumors legati all’addio che si ripresentano per il flaco. L’ex Atletico Madrid ha disputato in maglia nerazzurra 36 partite, trovando pure due gol. Potrebbe però già essere giunta al termine la sua avventura all’Inter, club che aveva scelto dopo una vita passata con i colori dei Colchoneros cuciti addosso.

Inter, Godin non indispensabile: accelerata del Rennes per piazzare il “colpo Champions”

La possibilità di essere ancora protagonista in Champions League, potrebbe affascinare lo stesso difensore centrale e capitano dell’Uruguay. Sarebbe il top acquisto da parte del club francese, per costruire il primo tassello importante in vista di quelli che saranno i gironi di Champions League. Dopo la finale ottenuta in Europa League con il club nerazzurro e lo stesso titolo UEFA ad un passo, Godin potrebbe decidere di dire addio all’Inter, per diventare assoluto protagonista al Rennes. E i primi contatti ci sarebbero stati, toccherà capire quale sarà la decisione definitiva dello stesso difensore. L’Inter, intanto, sembra non aver troppi problemi a perdere il proprio difensore. Possibile che, nella stagione che ormai è alle porte, Antonio Conte andrà ad affidarsi alla difesa a tre composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

