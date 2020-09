Oroscopo di domani 5 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 5 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata di domani sarà ancora ricca di forza ed energia: ma devi saperle gestire bene perché altrimenti si potrebbero trasformare in rabbia con il partner o con i familiari. Le prossime 48 ore, infatti, saranno un po’ pericolose, perché sarai piuttosto agitato.

Toro. Domani dovresti sfruttare la giornata per rendere più chiare alcune questioni in amore. Questo varrà soprattutto per chi sta vivendo un periodo conflittuale, dovreste confrontarvi con il partner entro le prossime 24 ore. Domenica potreste vivere nuove tensioni e polemiche.

Gemelli. Domani avrai voglia di vivere l’amore in modo più appassionato. Anche chi ha vissuto una sbandata o ha sofferto avrà un profondo desiderio di recuperare in amore. Sul lavoro ci sarà occasione di tornare ad essere al centro di progetti importanti, dopo un periodo molto particolare.

Cancro. Nella giornata di domani potresti sentirti nervoso e agitato. Forse sei un po’ confuso, perché credi che una persona non fa al caso tuo oppure perché sai di non esserti comportato bene. Alcune volte sei contorto, ingigantisci situazioni semplici e le rendi pericolose.

Leone. Domani e domenica saranno due giornate significative: finalemente sarai felice! Sarai più motivato e determinato a migliorare molti aspetti della tua vita. Chi ha iniziato da poco un lavoro importante, avrà una bella conferma. Bisogna dare solo un occhio più attento alle finanze.

Vergine. Da domani inizierai a riscoprire quello che provi per una persona. Domenica, invece, sarà la giornata perfetta per scrollarsi via di dosso le tensioni e i problemi dei giorni passati. Ora vanno prese decisioni importanti.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani potresti sentirti ancora ansioso e preoccupato come successo per tutto il mese di agosto. D’ora in avanti dovresti cercare di trovare maggiore calma e stabilità. Per fortuna, domenica ritroverai un po’ di ottimismo in più!

Scorpione. I dubbi sull’amore si faranno sentire da domani e non è il più il momento di aspettare. Finora hai evitato di affrontare queste situazioni ma ora non è più possibile. Questo mese dovrà permetterti una riappacificazione, anche se ciò comporterà il sedersi a tavolino e discutere sul futuro con il partner o con i familiari.

Sagittario. Mancano conferme lavorative ma domani il weekend inizierà nel migliore dei modi. Serve tempo per sviluppare il vostro progetto ma presto sorriderai. Ad aggiungersi a questa situazione incerta, nei giorni scorsi ci sono stati alcuni ritardi o contrattempi che ti hanno procurato un po’ di agitazione.

Capricorno. Domani sari nervoso! Vuoi prendere la vita in maniera pacata ed equilibrata e dovrai sforzarti di tenere a bada la rabbia altrimenti rischi di litigare con tutti. Domenica sarà un giorno capace di risollevarti il morale.

Acquario. Qualcosa di importante accadrà, un cambiamento radicale di vita, o un trasferimento, che potrebbe intravedersi già da ora. Da domani potresti iniziare a pianificare qualcosa di estremamente importante. Se il partner non sarà sulla tua stessa lunghezza d’onda, però, in questo mese potrebbe nascere qualche tensione.

Pesci. Domani e soprattutto domenica avrai una bella rimonta. Se nei giorni passati ci sono state alcune difficoltà economiche o lavorative, d’ora in poi andrà meglio. Crescerà la tua passionalità, la voglia di amare e potrebbe presto arrivare la persona giusta.

L’oroscopo delle squadre di Serie A

LAZIO – I biancocelesti, nati il 9 gennaio sotto il segno del Capricorno, dovranno tenere a bada il nervosismo che, nel caso del club di Lotito, potrebbe derivare dal calciomercato. Gli affari non riescono a sbloccarsi e c’è il rischio che gli obiettivi vengano soffiati, come già successo con David Silva. La prossima settimana andrà meglio.