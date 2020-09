Calciomercato Napoli: scambio in dirittura di arrivo con la Roma

Calciomercato Napoli, scambio con la Roma: è quasi fatta

Sono le voci di calciomercato che girano attorno al Napoli e alla Roma, con i due club che sembrano pronti a definire uno scambio di cui ormai si parla da mesi. Parliamo di Cengiz Under e di Arkadiusz Milik, con il centravanti polacco che sembra ormai essersi rassegnato sulla destinazione mancata proprio alla Juventus. Sì, perché i bianconeri sono indirizzati principalmente su due nomi. Il primo, ovviamente, porta a Luis Suarez che, se dovesse saltare, riaccenderebbe la pista Edin Dzeko. E l’addio del bosniaco dalla Roma, vorrebbe dire una sola cosa: bisogno da parte dei giallorossi, di andare dritti su un nuovo attaccante.

Under e Milik, scambio in corso tra Napoli e Roma: il turco ha deciso di calare le proprie pretese economiche

E’ proprio del nuovo attaccante che parlano i colleghi de Il Mattino, con uno scambio che praticamente starebbe arrivando ai dettagli tra Roma e Napoli. Il calciomercato si infiamma proprio su quell’asse, con il conguaglio da definire per quel che riguarda la quantità economica che finirà nelle casse del Napoli. Sì, perché al momento si sarebbe registrato un ridimensionamento da parte del calciatore turco, in merito alle alte richieste che aveva avanzato al Napoli. Troppo elevate secondo lo stesso club azzurro, ma sembra essersi sbloccato ora il tutto. Adesso i due club viaggiano a vele spiegate, il calciomercato si è infiammato tra le due big.

Napoli, scambio con la Roma: Milik sostituirà Dzeko, cifre e dettagli del colpo Under

Il contratto di Under vedrebbe una durata di cinque anni. Sull’ingaggio le parti si sarebbero avvicinate, perché il quinquennale arriverebbe alle cifre di 3 milioni netti all’anno, più eventuali bonus che gli permetterebbero di arrotondare a 4. Il turco piace tanto a Gennaro Gattuso che in un sol colpo risolverebbe la questione Milik, che dovrà accettare la Roma per ufficializzare la trattativa, e si ritroverebbe in rosa un graditissimo esterno offensivo. Secondo i colleghi dello stesso quotidiano, la trattativa difficilmente salterà. Toccherà solo formalizzare il tutto, entro circa una settimana.

