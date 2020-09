Calciomercato Napoli, Koulibaly via: arriva l’offerta giusta

Il Napoli pronto a tornare protagonista nel mercato in entrata. Dopo il grande acquisto di Victor Osimhen, il club si è mosso per i claciatori in uscita. Dopo Allan è pronto alla cessione anche Kalidou Koulibaly. Il calciatore senegalese potrebbe aver giocato la sua ultima partita oggi contro il Teramo a Castel di Sangro. Si fa ritorno a Napoli da domani, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per la cessione in Premier League.

Mercato Napoli, Koulibaly via in Premier League: si tratta

Dal ritiro del Napoli è arrivata la stocca del presidente De Laurentiis nei confronti del Manchester City riguardo la trattativa per Kalidou Koulibaly. Il patron azzurro ha spiegato che non c’è possibilità di trattativa tra Napoli e Manchester City in modo diretto a cuasa del caso Jorginho delle scorse estati. Il club inglese era pronto all’acquisto del calciatore del Napoli che poi a sorpresa venne ceduto al Chelsea. La trattativa però per il calciatore prosegue tramtie l’intermediario Fali Ramadani.

Proprio nelle scorse ore, De Laurentiis aveva spiegato le difficoltà incontrate nel trattare con i Citizens, che pur di avere in squadra Koulibaly sono però pronti ad accontentare il presidente del Napoli: è pronta infatti una nuova offerta, per una cifra totale pari a 75 milioni di euro (bonus compresi). Un vero e proprio “tesoretto” per gli azzurri che, in caso di cessione, potrebbero poi concentrarsi sulle operazioni in entrata.

