Calciomercato Inter, bomba Messi: arriva gratis

Calciomercato Inter, clamorosa indiscrezione dalla Gazzetta: Messi arriva gratis in nerazzurro

E’ la voce di calciomercato che sta infiammando l’ambiente Inter e tutto il panorama calcistico mondiale. E’ il futuro di Lionel Messi al centro di ogni discussione, con il popolo nerazzurro e la stessa società di Milano che non avrebbe alcuna intenzione di alzare bandiera bianca sul sogno chiamato Messi. Dopo gli ultimi incontri con il papà della pulce, Jorge Messi, sembra essere chiara la decisione venuta fuori su Lionel: resta al Barcellona, ancora un anno, con la decisione categorica da parte di Bartomeu che – anche in segno di “sfida” allo stesso Messi – lo ha messo sul mercato alla spropositata cifra di 700 milioni di euro, numeri che stanno a quella che è la clausola rescissoria all’interno del suo stesso contratto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, senti Rakitic: “Non so se Vidal giocava per essere amico di Messi”

Messi, 700 milioni sono troppi: Inter e Manchester City si mettono in fila per prenderlo a costo zero

Neanche il Manchester City può e vuole spendere tali cifre, un altro anno di contratto da rispettare dunque per Lionel Messi, che potrebbe clamorosamente essere comunque tagliato fuori dal Barcellona, un anno intero, in attesa di conoscere il suo futuro, direttamente dalle tribune del Camp Nou. L’idea sarà quella di andare in scadenza, in un vero e proprio braccio di ferro con i blaugrana, ed è proprio questo che accende la lampadina a Suning e Marotta. I due starebbero architettando un piano ad hoc, per assicurarsi Lionel Messi a costo zero. Un colpo che avrebbe del clamoroso, per il 2021, con la pulce che sbarcherebbe in Serie A senza poi troppi sforzi economici. Niente 150 o 200 milioni per il costo del suo cartellino, Suning andrebbe a pagare solo l’ingaggio dello stesso Lionel Messi.

Inter, Suning e Conte a lavoro: al centro dei summit ci sarebbe stata l’operazione Messi

A rivelare la notizia sono i colleghi della Gazzetta dello Sport, con Messi che potrebbe andare in scadenza nel 2021 e trovare così la soluzione a costo zero. Sarà compito dei club interessati, quello di offrirgli il contratto che desidera e sarà scelta dello stesso Messi. Un’ultima sfida con Cristiano Ronaldo, contrapponendosi alla sua Juventus, andando nei rivali dell’Inter. E nel progetto studiato con Antonio Conte, appunto, potrebbe esserci proprio l’acquisto straordinario di Lionel Messi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: Suarez “tradisce” il Barça… e i bianconeri