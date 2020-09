Antonio Conte e l’Inter inizieranno lunedì 7 settembre a preparare la nuova stagione: il tecnico leccese ha chiesto uno sforzo sul calciomercato per lavorare con la rosa al completo.

Calciomercato Inter, Darmian in arrivo: le ultime

I nerazzurri inizieranno per ultimi il prossimo campionato di Serie A a causa del rinvio della prima giornata come conseguenza della scorsa stagione. Antonio Conte, però, vorrebbe mettere a punto tutti gli schemi e le idee per non incappare negli stessi errori che non hanno permesso il salto di qualità nell’ultima stagione. Mentre si lavora per arrivare a colpi di altissimo livello, come Arturo Vidal, l’Inter è pronta ad accogliere due difensori. E’ vicinissimo, infatti, l’arrivo di Aleksandar Kolarov, difensore serbo della Roma che nei prossimi giorni dovrebbe sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto annuale (con opzione per il secondo anno) con i nerazzurri. Ma in difesa dovrebbe arrivare anche un altro colpo di esperienza: Matteo Darmian.

Inter, c’è una “promessa” al Parma: Darmian sarà nerazzurro

Matteo Darmian, esterno destro e all’occorrenza anche difensore centrale in un reparto a tre, è già promesso sposo dell’Inter. Nella sessione invernale di calciomercato, infatti, Beppe Marotta aveva stretto un patto in vista della prossima stagione, ovvero l’acquisto di Matteo Darmian. Stando a quanto riferisce Sky Sport, ora il Parma ha bussato alla porta dei nerazzurri per chiedere di rispettare la promessa e di acquistare il difensore italiano. L’Inter ha intenzione, infatti, di puntare sull’ex Manchester United e sborserà 2,5 milioni di euro. Nei prossimi giorni il classe ’89 sarà a Milano per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto.

Inter, contatti per il rinnovo di Bastoni

Intanto i nerazzurri iniziano anche a cautelarsi sul calciomercato, trattenendo i propri campioni. Uno dei migliori della scorsa stagione è stato certamente Alessandro Bastoni. Il difensore centrale classe ’99 è stato uno dei pallini di Antonio Conte che vuole continuare a puntare su di lui nonostante l’arrivo di Kolarov. Nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra si è incontrata con il suo agente, Tullio Tinti (anche agente di Matteo Darmian) per prolunagare il contratto e adeguarlo a cifre migliori di quelle attuali.

