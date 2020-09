Oroscopo di domani 4 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 4 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata particolarmente confuse per te: ci sono ancora parecchi dubbi nella tua testa, e ultimamente in amore ti sei fatto tantissime domande. Questo può essere un buon periodo per te per riflettere e pensare alla strada migliore per te. Sul lavoro ci sono vari impegni, e a volte non ti senti in grado di affrontarli. Abbi più fiducia in te stesso.

Toro. Sei felice e sereno: stai per prendere una decisione importante per il tuo futuro, saprai come affrontare le nuove sfide.

Gemelli. Sei una persona molto positiva, ma a volte ti capita che qualcuno ti faccia ombrare. Sei molto sensibile, e anche una sola parola fuori posto può farti abbattere, spesso detta dalla persona sbagliata. Circondati solo da chi ti vuole bene, lascia stare le persone finte.

Cancro. Sul lavoro le cose vanno a gonfie vele: finalmente i tuoi progetti cominciano a prendere forma, ti senti appagato a valorizzato.

Leone. Non lasciarti influenzare troppo dalle persone, prendi la tua strada, spesso è quella migliore. Sii una persona più autoritaria e con più autostima, questo ti aiuterà spesso ad affrontare varie situazioni.

Vergine. Nel corso di queste ultime settimane te ne sono capitate di tutti i colori, ma adesso finalmente intravedi la luce in fondo al tunnel. Prenditi qualche giornata di riposo, ultimamente sei parecchio stressato, e questo ti ha portato ad essere nervoso anche con chi non lo meritava.

Oroscopo Paolo Fox 4 settembre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore sei di fronte a forti dubbi: cerca di esprimere al meglio i tuoi sentimenti, devi capire ancora molte cose. Dall’altra parte c’è volontà, ma forse tu non hai ancora superato varie delusioni.

Scorpione. Lasciati andare un po di più: a volte sei troppo piatto e non lasci trasparire le tue emozioni. Divertiti e rilassati, prenditi un po di relax e goditi questo mese di settembre in pace con te stesso.

Sagittario. Sei alla ricerca di tranquillità. Devi pensare alle persone che ti vogliono bene. Agitazione in più in questo fine settimana.

Capricorno. Un periodo molto fortunato per te, specialmente sul lavoro. I tuoi progetti stanno prendendo forma sempre di più, e finalmente ti senti appagato e apprezzato anche da chi dubitava di te. Ti stai prendendo le giuste rivincite.

Acquario. Sei una persona molto solare, ma in questo momento ci sono troppe cose che ti preoccupano. In amore la situazione è di stallo, mentre sul lavoro ti senti di non essere apprezzato ed appagato in pieno.

Pesci. La tua forza di volontà di ha portato a compiere delle scelte importanti e coraggiose. Ora però è arrivato il momento di affrontare una nuova sfida.

L’oroscopo delle squadre

MILAN-SAGITTARIO: Un momento molto interessante per i rossoneri, che adesso dovranno cercare di tirare le somme di queste ultime settimane. I nuovi innesti sono arrivati, e attenzione e quello che può succedere in questo week-end, con un Maldini letteralmente scatenato.