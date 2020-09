Calciomercato Milan, Bakayokò e Jovic: il punto della situazione

Un mercato molto intenso quello di Serie A, dove soprattutto il Milan si sta muovendo parecchio per andare a puntellare ogni reparto. Gli arrivi di Tonali e Brahim Diaz hanno scaldato l’ambiente, ma non saranno affatto gli unici due colpi di questa sessione. Il Diavolo è intenzionato a tornare nei grandi, e per farlo avrà bisogno di altri innesti, possibilmente in attacco e ancora una volta a centrocampo.

Ultime Milan: si spinge per Bakayokò

Tra le tante idee di mercato del Milan c’è anche e soprattutto Bakayokò. Il centrocampista del Chelsea è stato seguito per molto tempo, e l’ipotesi di un ritorno a Milano, si fa sempre più concreta. Il francese è di proprietà della squadra londinese, ma pare abbia già ribadito la sua volontà di giocare nel Diavolo, a patto ovviamente che si trovi un punto di incontro con il suo club. Al momento, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, la formula che si andrebbe ad adottare, sarebbe quella di un prestito con un diritto di riscatto fissato sui 30-32 milioni di euro. Cifre importanti, e che al Milan non convincono ancora appieno: per il momento si continua a trattare, probabile che da qui a poco si possa trovare l’accordo.

Milan-Jovic: il serbo per il dopo Ibra

Oltre all’innesto Bakayokò, il Milan pensa anche ad un vice Ibrahimovic. Lo svedese resterà ancora in rossonero, ma è molto probabile che abbia bisogno di una spalla, e magari di un giovane a cui fare da chioccia. In cima alla lista continua ad esserci Luka Jovic, attaccante del Real Madrid per il quale la squadra di Milano si è già mossa diverse settimane fa. Un’operazione che resta complicata, e che si spera di chiudere con un prestito secco. D’altro canto però, i Blancos vorrebbero monetizzare il più possibile dal ragazzo, e continuano a chiedere parecchi soldi.

Milan-Bakayoko: c’è un piano B

Mentre il Milan studia il colpo Bakayokò, dall’altra parte considera anche altri obiettivi. Il centrocampista francese, seppur sia intenzionato a ritornare, sarà difficile da raggiungere, ed è per questo che si valuta un’alternativa in Ligue 1. QUESTI ALTRI DETTAGLI