Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus, ha lasciato il ritiro della nazionale azzurra per infortunio. Era stato convocato da Roberto Mancini per gli impegni in cui sarà impegnata l’Italia nelle prossime partite della Nations League contro la Bosnia Erzegovina e contro l’Olanda, rispettivamente venerdì e lunedì prossimo. Ecco il comunicato della società bianconera sul proprio sito ufficiale.

Infortunio Bernardeschi, ecco quanto resterà fuori il numero 33 bianconero

Roberto Mancini per la gara di venerdì contro la nazionale di Edin Dzeko dovrà fare a meno anche di Federico Bernardeschi (oltre che di Sandro Tonali), che ha deciso di lasciare il ritiro azzurro per fare ritorno a Torino. Nella giornata di oggi è stato visitato dal suo staff medico. Qualche minuto fa è stata comunicatal’entità del suo infortunio. Ecco cosa ha scritto la società sul proprio sito ufficiale: “Federico Bernardeschi, a seguito del problema muscolare riferito in Nazionale, è stato sottoposto oggi presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra; tra 15 giorni verrà sottoposto a nuovi controlli“. Insomma, brutte notizie per Andrea Pirlo che nelle prime giornate di campionato non potrò contare sull’apporto dell’ex Fiorentina.

Intanto Pirlo vuole trasformarlo nel nuovo “Zambrotta”

Andrea Pirlo ha già le idee molto chiare sul futuro del ragazzo. Negli ultimi quattro anni il rendimento dell’ex viola è notevolmente calato. Ed è per questo che il nuovo tecnico sta pensando di affidargli un nuovo ruolo, ossia di esterno a tutta fascia. Quello che fece, per certi versi, Lippi con Zambrotta. Con risultati notevoli.

In ottica calciomercato era entrato nel mirino del Napoli

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è ancora alla ricerca di un calciatore che possa prendere la pesante eredità dello spagnolo Josè Callejon. Il numero uno azzurro aveva pensato anche al bianconero, ma quest’ultimo non ha mai preso seriamente in considerazione un suo possibile trasferimento in Campania. Preferisce giocarsi le sue carte con la maglia della Juventus, rischiando anche di essere relegato in panchina.

