Calciomercato Roma, Zaniolo firma: la decisione è in arrivo

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: è vicina la fumata bianca

E’ la voce principale, ancor prima di quelle legate al calciomercato, per la Roma. Parliamo di Nicolò Zaniolo, giovane talento azzurro che vive attorno a lui l’interesse dei diversi top club europei. Deve coltivare il suo talento e per farlo, la Roma è disposta a metterlo al centro del suo progetto, con il calciatore che sogna di diventare una bandiera per il calcio italiano. Mentre il fuoriclasse italiano è impegnato a Coverciano con la Nazionale di Roberto Mancini, a Roma si respira aria di rinnovo. E’ tra le primissime idee del nuovo presidente Dan Friedkin, quella di blindare i propri pezzi pregiati. E tra questi, ovviamente, c’è il classe ’99.

Roma, rinnovo Zaniolo: cifre e dettagli

Nessun’idea di cessione, la Roma ha fatto muro per Nicolò Zaniolo. Così come per Lorenzo Pellegrini, non ci sarebbe alcuna intenzione di perdere i proprio giovani talenti. Il presidente Friedkin arriva in Capitale e lo farà con il botto. Sì, perché arriverà in questa settimana oppure nella prossima, e ci sarà un summit proprio con l’entourage di Nicolò Zaniolo, che servirà per l’accelerata sul rinnovo. Il contratto del calciatore sarebbe già stato definitivo, con un accordo già trovato tra le parti. Non c’è motivo dunque di avere fretta, ma è chiaro che prima si chiude, meglio è per tutti. Un premio per Zaniolo arriverà, in merito alla sua crescita, lo ha già fatto sapere il patron Friedkin.

Roma, cifre e dettagli del rinnovo di Nicolò Zaniolo

Avrebbero già trovato un accordo per il rinnovo contrattuale, come riportano i colleghi di Fantacalcio.it. Nicolò Zaniolo andrebbe a guadagnare, con adeguamento di contratto, un ingaggio alle cifre di 3 milioni di euro a stagione. Un accordo valido fino al 2025, con le sue idee che sposano il progetto del club della Capitale. Nel mirino ha non solo il recupero in piena forma, che si è già vista nel finale del campionato della scorsa stagione, ma c’è il ritorno in Champions League per la sua Roma e l’obiettivo di trovare un trofeo, magari con quello della Coppa Italia. Nicolò Zaniolo e la Roma sono destinati a continuare assieme, ben presto arriverà l’annuncio sul rinnovo.

