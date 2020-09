Calciomercato Napoli, via Koulibaly: ecco che arriva il sostituto

Il Napoli continua a tenere vivo il mercato in entrata e in uscita. La società azzurra è pronta ad annunciare la cessione di Allan all’Everton, accordo raggiunto per circa 30 milioni di euro, il calciaotre ha già salutato gli amici e i tifosi del Napoli attraverso un video. Ma non sarà l’unico big a lasciare il Napoli nei prossimi giorni. Anche Kalidou Koulibaly, infatti, è pronto ai saluti. Il difensore senegalese ha raggiunto l’accordo economico con il Manchester City da tempo e attende il via libera da De Laurentiis.

Mercato Napoli, Koulibaly dice addio: scelto Sokratis come sostituto

Mentre si riapre la trattativa per il rinnovo di Nikola Maksimovic (che ora potrebbe restare), si avvicina sempre di più l’addio di Kalidou Koulibaly. Il calciatore andrà in Premier League per vestire la maglia del Manchester City. A mediare nella trattativa c’è il suo agente Fali Ramadani che già in passato ha trovato accordi importanti per il club azzurro con i club inglesi. La trattativa dovrebbe chiudersi ad inizio della prossima settimana per circa 70 milioni di euro totali. Intanto, il sostiuto arriva sempre dalla Premier League, è Sokratis Papastathopoulos.

Napoli, arriva Sokratis a costo zero: si attende il via libera

Il Napoli aveva in pugno Gabriel Magalhaes del Lille, che poi però ha deciso di approdare all’Arsenal. Ed è proprio dall’Arsenal che arriverà il sostiuto di Koulibaly. Si tratta di Sokratis Papastathopoulos che ha deciso di sposare il progetto Napoli. Superate nelle idee di Gattuso le piste che portavano a Matvienko e Senesi. Il calciaotre greco spinge per liberarsi a costo zero dall’Arsenal, facendo così il Napoli avrebbe pronto per lui un’offerta d’ingaggio elevata rispetto quella fatta attualmente. Si è pensato anche ad Acerbi, ma troppo alta la richiesta di 15 milioni fatta da Lotito.

Calcio mercato Napoli, Meret non andrà all’Inter

Negli ultimi giorni si è parlato molto della rottura tra Alex Meret e il Napoli. Su di lui e il suo futuro erano aumentate le quotazioni riguardo un possibile trasferimento all’Inter, ma come riportato dalla Rai, il Napoli non ha intenzione di cedere il giovane portiere. La valutazione che il Napoli fa di lui è di 45 milioni di euro.