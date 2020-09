Calciomercato Juventus, un difensore vicino all’addio: ecco chi lo vuole

La Juventus continua a muoversi parecchio sul mercato, e lo fa pensando sia alle entrate, che alle uscite. Se da una parte sono previsti altri innesti importanti, dall’altra parte si lavora anche a delle possibili cessioni, con qualche giocatore in esubero, e qualcun’altro ormai giunto al capolinea della sua avventura bianconera. Occhio soprattutto a quello che potrebbe succedere in difesa, con più di qualche elemento a cui andrà ancora trovata una sistemazione ben precisa.

Ultime Juventus: l’Atalanta prova a chiudere per Romero

Tra i diversi giocatori che potrebbero lasciare la Juventus nella sessione di mercato ormai imminente, c’è anche Christian Romero, difensore bianconeri che lo scorso campionato ha militato in prestito al Genoa. Il giovane centrale difficilmente troverà spazio nelle gerarchie di Pirlo, e in queste ultime settimane si sta parlando parecchio di un suo addio, magari restando però in Serie A. La squadra più interessata al momento è l’Atalanta, la quale nelle ultime ore starebbe provando l’accelerata decisiva. Stando a quanto riportato da Sky, i due club stanno ancora ragionando sulla formula: potrebbe trattarsi di un prestito oneroso di un anno con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni oppure di un prestito biennale (che diventerebbe sempre obbligo).

Romero-Atalanta: la valutazione del giocatore

Romero con molte probabilità lascerà la Juventus, e lo farà senza aver mai disputato una singola presenza in maglia bianconera. Il difensore è ormai vicinissimo all’Atalanta, ma tra i due club c’è ancora distanza economica. La Vecchia Signora è disposta a cedere il ragazzo, ma lo valuta intorno ai 20-25 milioni di euro, cifra comunque importante, e che potrebbe portare ad un prolungamento dei tempi. La sensazione è che l’accordo si troverà, e chissà che non possa chiudersi tutto la prossima settimana.

Mercato Juventus: addio Romero, Rugani caso spinoso

Se da una parte possiamo accostare Romero all’Atalanta, dall’altra parte ci sarà da risolvere anche la situazione legata a Rugani. Il centrale ex Empoli è in uscita, ma se dovesse partire il compagno di reparto, non è detto che possa lasciare Torino anche lui. Su quest’ultimo ci sono diverse pretendenti, una di queste è in Ligue 1.

