Calciomercato Juventus: Paratici ha pronto il piano “C” per l’attacco

Calciomercato Juventus, Cavani sullo sfondo: dalla Spagna sono certi, contatti avviati

E’ a caccia di una nuova sistemazione Edinson Cavani, protagonista indiscusso di questa sessione di calciomercato, con la Juventus ancora sullo sfondo. Sì, perché i bianconeri sono alla ricerca di un attaccante e questa, sarebbe indirizzata verso tre nomi. Suarez in primo piano, Dzeko e Milik sullo sfondo. Sono tre le alternative per il club bianconero, ma occhio alla quarta soluzione, low cost.

Juventus, Cavani con CR7: è la soluzione se dovesse saltare il colpo Suarez

Il Matador potrebbe gradire la destinazione Italia, dai rivali del “suo” Napoli, perché la tentazione di giocare accanto a Cristiano Ronaldo, da attaccante principale del reparto offensivo bianconero, sarebbe parecchio alta. Toccherà capire come si muoverà la Juventus, con il club bianconero che sta dedicando il suo tempo per l’altro suo connazionale, Luis Suarez, con il quale ci sarebbe un principio di accordo per arrivare alla conclusione della trattativa.

Contattato Cavani, il “piano C” della Juventus: l’ultima indiscrezione di calciomercato arriva dalla Spagna

Stando a quel che rivelano direttamente dalla Spagna, con l’indiscrezione lanciata dall’emittente televisiva del ‘Chiringuito TV’, la Juventus avrebbe avuto dei contatti con Edinson Cavani, per un eventuale ritorno in Serie A. Il centravanti è svincolato dopo la sua esperienza con il Paris Saint-Germain e starebbe valutando tutte le ipotesi per il suo futuro. Tra queste, anche quella della Juventus.

Nonostante i contatti molto avviati per Suarez e l’altro centravanti Edin Dzeko, la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di perdere di vista i propri obiettivi. E’ per questo che tenta il CFO bianconero, Fabio Paratici, di ottenere un piano B, C e anche D nell’eventualità. Il Piano C, infatti, porta il nome di Edinson Cavani. Il centravanti uruguaiano, stando a quelle che sono le indiscrezioni della TV spagnola, arriverebbe a parametro zero, e sarebbe stato contattato proprio dalla Juventus, dopo la trattativa saltata con il Benfica. Quello dell’ingaggio, al momento, non sarebbe un problema in casa Juve, toccherà capire prima però come andrà a finire la trattativa che porta Suarez in Italia.

