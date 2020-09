Milan Skriniar ha parlato dal ritiro della sua nazionale, la Slovacchia. Quest’ultima sarà impegnata nelle gare di ‘Nations League‘, in programma venerdì e lunedì rispettivamente contro la Repubblica Ceca e Israele. Ha voluto parlare del mercato e del suo futuro in maglia nerazzurra.

Skriniar allontana le voci che sull’addio all’Inter

Milan Skriniar è dovuto intervenire, in prima persona, per mettere a tacere le voci di calciomercato che lo vogliono lontano dall’Inter e dall’Italia. Il difensore ex Sampdoria non ha mai pensato di lasciare il club di Steven Zhang, anche se nell’ultimo periodo è stato relegato in panchina per fare posto prima ad Alessandro Bastoni (diventato titolare con Antonio Conte) e poi a Diego Godin (che sembrava al punto di trasferirsi e tornare a giocare nella Liga). Dal ritiro della sua nazionale ha voluto dire la sua: “Sinceramente non saprei da dove iniziare riguardo a queste presunte voci di calciomercato che mi riguardano. Con l’Inter ho ancora tre anni di contratto, ho un accordo con il club e mi sento un giocatore di questa società. Non capisco per quale motivo io debba andare via. Nessuno, a partire dal presidente, dai dirigenti e dall’allenatore mi ha detto che non mi vogliono più con loro. Mister Conte vuole che io rimanga ancora a sua disposizione per aiutare la squadra“.

Il calciatore spezza una lancia a favore di Conte: “Non deve essere facile per lui“

“Mi metto nei panni del nostro allenatore. Per lui non deve essere affatto semplice chi schierare in campo quando hai una rosa di quasi trenta giocatori a disposizione. Quando fa delle scelte sicuramente non lo fa per ferire altri, è il suo mestiere. Se lui ha deciso di optare per determinate scelte lo ha fatto semplicemente per il bene del team, non per altro. Ritornando a me, non ho alcun motivo per lasciare l’Inter. Anche perché vogliono ancora che io rimanga qui per continuare questo progetto di crescita insieme ed io mi farò trovare sempre pronto quando sarà anche perché continuerò ad allenarmi in allenamento come ho sempre fatto. Non è cambiato nulla per me, sono lo stesso calciatore di mesi fa“.

Negli ultimi giorni l’interesse del Psg

Si era fatto concreto l’interesse dei campioni di Francia del Paris Saint Germain sul roccioso difensore centrale. Oltre ad avere pretendenti in Premier League, il calciatore è entrato nel mirino dei parigini, ma soprattutto del direttore sportivo Leonardo.

