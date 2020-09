Oroscopo di domani 2 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 2 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani comincerà un periodo più tranquillo, in cui sarà possibile entrare in contatto con una forza nuova. Da metà settembre, inoltre, le coppie potranno ritrovare più armonia. Sul lavoro dovrai metterci molto impegno e pazienza per tornare ad essere protagonista.

Toro. Domani in amore potrebbero esserci delle tensioni particolari. Sul lavoro dovrai avere molta prudenza, perché basterà una banalità per farti diventare polemico.

Gemelli. Domani sarà una giornata molto promettente per l’amore. Le coppie che sono insieme da tempo potranno iniziare a progettare il futuro. Anche dal punto di vista lavorativo accadranno cose importanti, anche se dal punto di vista economico sta cambiando poco.

Cancro. Da domani ci saranno nuove opportunità di lavoro che inizieranno a farvi vedere miglioramenti dal punto di vista economico: dovete solo avere pazienza. Ma occhio a dissapori e momenti di difficoltà con i colleghi.

Leone. Negli ultimi giorni il lavoro ti ha creato diverse difficoltà che domani, pian piano, inizierete a superare. In amore le cose inizieranno a migliorare da domenica in poi.

Vergine. Domani sarà una giornata tutt’altro che facile: La lucidità non sarà tua amica. Sul lavoro potresti sentirti sovraccarico di impegni: sarà faticoso portare a termine ogni compito in questa giornata.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Domani in amore dovrai usare estrema cautela, con il partner potrebbero esserci discussioni importanti, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Sul lavoro ci sono dei cambiamenti importanti da affrontare e dovrai avere sangue freddo per accettarli.

Scorpione. Domani la Luna sarà in aspetto positivo e inzieranno giorni interessanti per nuovi incontri. Sul lavoro è tempo di mettersi in gioco con nuovi porgetti: cerca solo di non azzardare troppo con i soldi, perché l’anno scorso è stato molto faticoso.

Sagittario. Finalmente da domani inizia un periodo ricco di grinta ed energia, però occhio a contornarvi di persone negative. In questo periodo sul lavoro potrai avviaro un cambiamento di vita che si dimostrerà significativo in futuro.

Capricorno. Le coppie più solide, da domani, potranno cominciare a progettare un passo importante come il matrimonio o la convivenza. Sul lavoro ci sono ancora molte incertezze, ma ben presto potrebbero esserci importanti novità.

Acquario. La situazione economica attuale ti frena molto, soprattutto nei nuovi progetti lavorativi: però da domani ci saranno nuove chance per poter cominciare. In amore sarà un momento importante per chi vorrà lanciarsi in una nuova storia.

Pesci. Domani avrai la Luna nel segno e Venere in aspetto favorevoli. Sul lavoro si prospetta la giornata ideale per prefissarti nuovi obiettivi, ma dovrai gestire con più attenzione le tue finanze.

Oroscopo delle squadre di Serie A

JUVENTUS – I bianconeri, nati il primo novembre, sotto il segno dello Scorpione da domani dovranno fare i conti con momenti di attenzione al lato economico: il 2019 è stato particolarmente dispendioso e i nuovi progetti non possono essere presi in considerazione senza le giuste entrate.