Calciomercato Inter, Eriksen nell’affare: se ne va in Spagna

Calciomercato Inter, scambio Eriksen e Vidal: già finita l’esperienza nerazzurra per il danese?

E’ a caccia di un centrocampista l’Inter, per quel che riguarda il calciomercato. Tra i sacrificati potrebbe esserci proprio Eriksen, centrocampista danese che non ha avuto le migliori delle fortune da quando ha vestito la maglia dell’Inter. Da gennaio, infatti, ha trovato poco spazio in nerazzurro, nonostante le tante aspettative su di lui riposte. È per questo che potrebbe trasferirsi sin da subito. L’Inter, sulla sua cessione, vorrebbe guadagnarci. Come? Scambiandolo con un club, trovando in entrata un obiettivo di calciomercato. Parliamo di Arturo Vidal, centrocampista ex Juventus e in uscita dal Barcellona.

Inter, Eriksen sblocca Vidal: la nuova idea di Marotta per arrivare al suo ex centrocampista

Stando a quel che rivelano i colleghi iberici del Don Balon, ci sarebbe una trattativa in corso tra l’Inter e il Barcellona, per decidere le sorti di Arturo Vidal, e non solo. Eriksen potrebbe finire al Barcellona, con il club blaugrana già interessato al giocatore, quando ancora vestiva la maglia del Tottenham. Sì, perché il danese era proprio tra le idee del club di Bartomeu, con l’Inter che riuscì a beffare gli stessi catalani nel gennaio scorso. L’entourage di Arturo Vidal sarebbe a lavoro per portarlo da Antonio Conte, suo fautore nell’esperienza bianconera più che vincente. Assieme a Conte, infatti, vorrebbe ripetere annate come quelle del triennio bianconero, con lo scudetto tra i principali obiettivi del cileno.

Inter, la valutazione sul danese: piace al Barcellona, i dettagli

Lo scambio è possibile, con l’Inter che valuta il suo calciatore per 50 milioni di euro. Ci sono degli ostacoli legati proprio a questo, con i catalani che non hanno la stessa veduta sulle cifre di valutazione, proprio in merito al cartellino del danese. Ciò che resta concreta è la soluzione da parte dell’Inter, di cedere il proprio centrocampista, per far spazio a “Re Arturo”. L’ex Juve avrebbe già dato il suo ‘si’ al trasferimento in nerazzurro, toccherà capire se la sua possibile nuova squadra riuscirà a concludere positivamente la trattativa con il club catalano, in cui c’è forte rottura tra i propri calciatori e la stessa dirigenza. Si capirà molto di più nei prossimi giorni.

