Calciomercato Atalanta, fatta per il sostituto di Castagne: arriva dalla Roma

Colpo dell’Atalanta, arriva Karsdorp. Il calciomercato dei bergamaschi si infiamma, dopo la cessione al Leicester di Timothy Castagne.

Calciomercato Atalanta, è Karsdorp il sostituto di Castagne: il colpo Champions arriva dalla Roma

Sono giunte nuove voci in merito al calciomercato dell’Atalanta, a seguito della cessione di Timothy Castagne al Leicester. Sì, perché il terzino belga ha deciso di raggiungere la Premier League, con l’affare in dirittura d’arrivo. Dopo svariate stagioni passate con la maglia della Dea, finirà al Leicester, nell’ambizioso progetto delle Foxes, di riportarsi ad alti livelli, tra Premier e Champions League. Il club inglese ha infatti un progetto simile a quello dell’Atalanta, ovvero dell’affermarsi ai vertici del proprio campionato. L’unica differenza è che in Inghilterra le “volpi” dell’ex Claudio Ranieri, sono pure riuscite a vincere il campionato, l’Atalanta ha solo sfiorato il sogno. Sogno che ora, Castagne vuole vivere, mentre l’Atalanta vuole piazzare nuovi colpi importanti, per affermarsi ancora in Europa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Crotone, colpaccio dall’Ajax: sbarca in Serie A

Nuova chance per Karsdorp: è il nuovo acquisto dell’Atalanta

Ha il nome di Rick Karsdorp il nuovo colpo in casa Atalanta. Dopo l’ufficialità arrivata per Miranchuck, giovane talento in arrivo dal Lokomotiv Mosca, è il momento di Karsdorp per l’Atalanta, calciatore in arrivo dalla Roma. Sì, perché il terzino olandese di 25 anni, dopo una stagione in prestito al Feyenoord, decide di dire addio ai giallorossi – club al quale non ha mai convinto più di tanto – per unirsi all’Atalanta. Per il club bergamasco, stando a quelle che sono le news in arrivo da Sky Sport, sarebbe cosa praticamente fatta.

Atalanta, colpo di calciomercato per la Champions: cifre e dettagli del colpo Karsdorp

Arriverà in prestito e con obbligo di riscatto, che scatterà al momento in cui lo stesso Karsdorp raggiungerà il 60% delle presenze con il club. Il riscatto è fissato alle cifre di 7 milioni di euro. Gian Piero Gasperini, neanche il tempo di salutare Castagne, ha già il suo sostituto. Sarà compito dello stesso allenatore farlo integrare e dargli quella chance che merita nel campionato di Serie A, dopo un’esperienza da cancellare con i colori giallorossi della Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Ausilio esce allo scoperto sull’affare Messi