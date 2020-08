Coronavirus, Icardi potrebbe essere positivo al Covid-19

Il Coronavirus (purtroppo) non conosce sosta. Lo sa bene anche il mondo dello sport. E’ di qualche minuto fa la notizia che il calciatore del Paris Saint Germain, Mauro Icardi, potrebbe aver contratto il virus.

Icardi in isolamento, ha il Coronavirus?

Mauro Icardi è stato messo in isolamento nella sua abitazione. Motivo? Potrebbe aver contratto il Coronavirus. Secondo il quotidiano francese ‘L’Equipe‘, due calciatori della squadra parigina, ovvero i due argentini Angel Di Maria e Leandro Paredes di rientro dalle vacanze ad Ibiza, potrebbero aver “portato” il Covid-19. Coloro che, invece, sono stati in vacanza alle Baleari sono stati isolati in via precauzionale. Tra questi spunta proprio l’ex centravanti dell’Inter.

‘L’Equipe’ svela: “Icardi avrebbe preso il Covid-19 in vacanza“

La notizia non è ancora ufficiale, ma stando a quanto riporta ‘L’Equipe‘ l’attaccante della squadra campione di Francia potrebbe aver contratto il virus in vacanza nelle Isole Baleari. Icardi è partito per le vacanze subito dopo la sconfitta della sua squadra, in finale di Champions League persa contro il Bayern Monaco. Come sono partiti anche gli altri due connazionali (Di Maria e Paredes). Questi ultimi (come anche Icardi) hanno dovuto accorciare le vacanze e rientrare immediatamente a Parigi. Perché? Sono i maggiori sospettati ad aver preso il Coronavirus nei luoghi in cui hanno riposato in vacanza. Sia Ibiza che le Isole Baleari sono i luoghi in cui il virus sta circolando maggiormente ed è per questo che altri calciatori della società sono stati messi in quarantena obbligatoria. Altri giocatori rientrati anticipatamente e che hanno passato le loro vacanze in quei posti sono il portiere Keylor Navas, il centrocampista Ander Herrera e l’attaccante brasiliano Neymar.

Dalla Spagna: anche David Silva positivo

Il nuovo acquisto della Real Sociedad (ed ex obiettivo dichiarato dalla Lazio) David Silva è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Il club spagnolo ci ha tenuto a far sapere che il calciatore sta bene ed è asintomatico. Ovviamente il giorno della sua presentazione come nuovo calciatore del club è stata rimandata a data da destinarsi, fino a quando il tampone non risulterà negativo.

