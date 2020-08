Calciomercato Roma, Smalling torna in Serie A: parte l’assalto

La Roma è pronta a lasciare il segno sotto il nome di Dan Friedkin. Il nuovo proprietario sta lavorando senza sosta per iniziare a gettare le basi per il futuro. Il club non ha intenzione di perdere anni nel progettare e vuole da subito arrivare con le giuste mosse ai piani alti del campionato italiano. Si cerca ancora un direttore sportivo, con la possibilità concreta che arrivi Ralf Rangncik. Intanto, oltre alle uscite, con Dzeko vicino alla Juventus, c’è la seria possibilità che arrivino colpi importanti, come ad esempio quello che porterebbe Chris Smalling nuovamente nella capitale giallorssa.

Mercato Roma, Smalling torna in Serie A: via all’offerta

Chris Smalling, difensore inglese classe 1989, è ritornato in Premier League dopo una stagione in Serie A. Il calciatore ha passato un anno in prestito alla Roma dal Manchester United. Ora però le parti sono a lavoro per far si che il calciatore ritorni (come espresso da sua volontà) nel campionato italiano. Nelle ultime settimane si sono fatti sotto anche Juventus e Inter dopo lo straordinario anno di Smalling alla Roma, ma ora con l’arrivo di Friedkin tutto può cambiare. Si tratta sulla base di circa 10-15 milioni di euro, ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Si prova a chiudere l’operazione a titolo definitivo, pronto l’assalto. L’alternativa resta Armando Izzo dal Torino.

Calciomercato Roma, Friedkin sogna Rangnick come direttore sportivo

La priorità di Dan Friedkin in questo momento è quella di ingaggiare un direttore sporitivo di ruolo per progettare la meglio la stagione e il futuro. Come svelato da La Gazzetta dello Sport ora l’obiettivo principale è quello di Ralf Rangnick, che nei mesi scorsi è stato ad un passo dal Milan per il ruolo sia di ds che d’allenatore. Rangnick più che un’idea al momento. Avviati i contatti.

Roma News, cambia l’attacco: Milik se parte Dzeko

Nella Roma, quasi sicuramente, diranno addio sia Dzeko che Schick. Per questo la società sta lavorando per l’acquisto di una punta. Nel mirino c’è in prima fila Arkadiusz Milik che lascerà il Napoli.