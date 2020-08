L’Arsenal ha comunicato, proprio qualche minuto fa, la cessione definitiva del suo attaccante alla Roma. Entusiasmo in casa giallorossa per la conclusione dell’affare.

Roma, Mkhitaryan è tutto tuo!

Henrik Mkhitaryan è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Non che non lo fosse la passata stagione, la differenza è che l’Arsenal lo aveva solamente ceduto in prestito. Ora i giallorossi hanno deciso di perfezionare il suo acquisto prendendolo gratuitamente dal club inglese, visto che il calciatore ha deciso di risolvere il contratto. Il nazionale armeno nel campionato conclusosi da qualche settimana non ha deluso le aspettative ed è anche per questo motivo che i dirigenti hanno accelerato per la sua riconferma. Con la maglia della Roma, tra campionato e varie coppe ha totalizzato 27 presenze realizzando 9 reti.

Il comunicato dei ‘Gunners’: “Grazie, Micki!“

Questo il comunicato ufficiale dell’Arsenal sul proprio sito: “Micki ci lascia dopo il prestito stagionale in Italia. Abbiamo deciso di risolvere il suo contratto con noi di comune accordo per consentirgli di legarsi, nuovamente, alla Roma in maniera definitiva. Con noi è arrivato nel gennaio 2018 dal Manchester United. Come dimenticarsi della sua prima gara ufficiale dove ha realizzato una doppietta nel derby vinto contro l’Everton per 5-1. Con il suo aiuto ci ha permesso di raggiungere la finale di Europa League, poi persa contro il Chelsea. Con noi ha realizzato 13 assist e segnato nove reti. Per la sua nazionale è una leggenda: miglior marcatore dell’Armenia e miglior calciatore della sua nazione per nove anni. Noi dell’Arsenal ci teniamo a ringraziare il calciatore per tutto quello che ha fatto per questa società. Gli facciamo i migliori auguri per il suo futuro in giallorosso“.

Ora si gioca la riconferma con Fonseca

Proprio Paulo Fonseca aveva richiesto espressamente il suo acquisto. Un giocatore molto utile per il suo sistema di gioco e che può cambiare la partita da un momento all’altro. Il numero 77 è pronto a riabbracciare i suoi tifosi e a regalare nuovi gol e, perché no, cercare di raggiungere degli obiettivi prefissati dal nuovo presidente Dan Friedkin.

