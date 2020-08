Calciomercato Milan, Tonali è in arrivo: cifre e dettagli dell’operazione

Ormai si può dire: Sandro Tonali è un giocatore del Milan. Zampata decisiva del Diavolo, che si aggiudica uno dei talenti italiani più cristallini. Oggi nuova conference call per limare gli ultimi dettagli.

Tonali sta arrivano a Milanello: le ultime

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, questo pomeriggio è previsto un nuovo incontro da remoto tra le dirigenze di Milan e Brescia per definire gli ultimi passaggi, poi il calciatore classe 2000 potrà cominciare la propria avventura a Milanello. Questione di ore, e poi l’affare potrà dirsi chiuso ufficialmente. In questi giorni Massimo Cellino è a Londra, dove casualmente si trova anche il quartier generale di Elliott in Europa. Ma le comunicazioni avverrano con l’Italia, visto che Maldini si trova qui. Il trasferimento comunque, è bello che strutturato: prestito oneroso da 10 milioni e un diritto di riscatto a 25 più 3 di bonus, per un totale quindi di quasi 40 milioni di euro. Cifre che hanno spaventato Marotta, che ha deciso di tirarsi fuori dalla corsa per il giovane talento. Per quanto riguarda il suo stipendio, si parla di un salario annuo da 2 milioni di euro per il primo anno, che andrà via via a salire col passare delle stagioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan, Ibra si (ri)presenta: le sue parole

Milan, cosa manca per l’annuncio ufficiale

Nelle ultime ore, si è discusso in particolare della percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Cellino avrebbe voluto assicurarsi un 20% ma il Milan ha proposto il 10%. Probabile che l’intesa possa essere raggiunta intorno al 15%, soglia sotto la quale il patron bresciano non intende peraltro scendere. Le parti ad ogni modo si sono dimostrate disposte a venirsi incontro nella trattativa: il patron delle Rondini ha accettato che il riscatto non sia certo (tanto sa già che lo sarà) pur di aumentare l’offerta complessiva (in ogni caso, non avrà problemi a rivenderlo ancora). Potrebbero arrivare degli ulteriori capovologimenti per quanto riguarda la formula del trasferimento, quel che è certo è che presto Tonali sarà un calciatore del Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Prima conferenza stampa di Pioli: il tecnico annuncia l’obiettivo

La stagione di Tonali

Nella sua prima stagione in Serie A, Tonali ha totalizzato 35 presenze, mettendo a segno 1 gol e realizzando ben 7 assist, molti dei quali su calcio piazzato. Una manna dal cielo per i saltatori rossoneri.