Calciomercato Juventus, offerta di Paratici per il bomber: non è Dzeko

La Juventus continua a lavorare per quanto riguarda il mercato in entrata. Il club bianconero affiderà nelle mani di Pirlo e il suo staff una rosa all’altezza delle aspettative. Si cambia molto, in particolare a centrocampo e nel ruolo d’attaccante, dopo al fianco di Cristiano Roanaldo e Dybala non ci sarà più Gonzalo Higuain ma un nuovo arrivato. Tanti nomi in lista del ds Fabio Paratici che è pronto a chiudere in tempi brevi.

Mercato Juventus, nuova offerta per Milik

Gonzalo Higuain ormai pronto alla cessione, il calciatore è finito nel mirino dell'Inter Miami e potrebbe dunque giocare nella MLS il prossimo anno con Matuidi. Intanto, i bianconeri, sono pronti ad investire per il sostituto. Diversi gli obiettivi della Juventus. La società vuole trovare il calciatore giusto per Andrea Pirlo e dopo aver avuto in pugno Milik per diverse settimane ha virato su Edin Dzeko.

Juventus, nuova offerta per Milik al Napoli: la risposta di De Laurentiis

“Ultim’ora. La Juve nel tardo pomeriggio ha chiesto di nuovo Milik al Napoli. De Laurentiis (oggi pomeriggio a Roccaraso) ha chiesto al ds Paratici 20 miloni più Romero. No della Juve che ha offerto Romero più 10 di bonus per il polacco ricevendo un netto rifiuto dal patron azzurro”.