La Juventus a lavoro per regalare a mister Andrea Pirlo una rosa all’altezza. Il club bianconero ha piazzato già diversi colpi come Kulusevski (lo scorso gennaio), Arthur e McKennie. Tutti calciatori di profilo giovane ma già pronti per dare una svolta alla nuova Juventus targata Pirlo. Qualità e quantità chiede il presidente Andrea Agnelli che al termine della stagione appena conclusa ha puntato il dito contro tutti. ‘Ora acquisteremo solo giocatori da Juventus’ ha detto il presidente dopo la bruciante eliminazione in Champions League contro il Lione. Ora però il mercato in entrata è in leggero stallo, perché prima bisognerà piazzare delle cessioni.

Mercato Juventus, Douglas Costa pronto a dire addio

Partito Matuidi, ora toccherà a Higuain e Douglas Costa. L’attaccante argentino è fuori dal progetto bianconero e potrebbe raggiungere proprio l’ex compagno Matuidi all’Inter Miami di Bechkham in MLS. Per Douglas Costa, invece, la situazione è diverse. Il calciatore brasiliano sembrava al centro del progetto tecnico, ma ora anche Pirlo potrebbe aver deciso di lasciarlo partire senza probelmi per incassare. Il nuovo allenatore ha le idee chiare e Costa potrebbe essere uno dei sacrificati per fare cassa e non avere un pesante ingaggio seduto in panchina.

LEGGI ANCHE >>> Chi sono i calciatori più seguiti sui social in Serie A?

Juventus, Douglas Costa in Premier League

Un anno fa Costa era considerato intoccabile da Sarri e dalla società bianconera. Ora però non è più così. Il brasiliano ha avuto una stagione altalenante e caratterizzata dai tantissimi infortuni. Un’operazione di circa 50 milioni di euro che portò Costa nel 2017 al club bianconero dal Bayern Monaco. Ora per lui potrebbe arrivare un nuovo addio. Nelle ultime settimane ci sono stati dei contatti con il Manchester United per l’esterno d’attacco che ha accettato l’idea di andare via e giocare in Premier League. A settembre ogni giorno potrebbe essere quello buono per la partenza. E’ invece vicino al rinnovo di contratto Bentancur.

LEGGI ANCHE >>> Calcio mercato Juve, nuova offerta di Paratici per Milik

Juventus, concorrenza per De Paul: il sogno è Chiesa

Continua la Juventua a sognare Federico Chiesa. Il club viola però chiede troppo per l’esterno italiano e la trattativa non risulta assolutamente facile. De Paul, invece, è in uscita dall’Udinese e resta uno degli obiettivi. Tanta la concorrenza per lui con Napoli, Lazio e soprattutto Leeds pronti a chiudere.