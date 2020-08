Calciomercato Inter, le condizioni per il colpo Kolarov

L’Inter è letteralmente scatenata sul mercato, e la permanenza di Antonio Conte sulla panchina porterà un incremento dei movimenti, soprattutto in entrata. Il tecnico richiede dei rinforzi imminenti, ed attenzione soprattutto a qulache colpo di esperienza. In difesa si muoverà qualcosa, e in queste ultime ore si sta parlando parecchio di Kolarov, giocatore della Roma, attualmente in uscita.

Ultime Inter: ecco cosa chiede Kolarov per lasciare la Roma

Kolarov è un obiettivo concreto per l’Inter, oltre che essere un profilo che piace parecchio a Conte. Il difensore in questi ultimi anni è riuscito a diventare un pilastro della Roma, e un addio ai giallorossi sarebbe senza dubbio un qualcosa di quasi sorprendente. Eppure pare che i nerazzurri si siano portati parecchio avanti nell’affare, avvicinandosi di molto al giocatore ex Manchester City e Lazio. Quest’ultimo gradirebbe la piazza di Milano, e sotto la guida di Conte potrebbe mettersi in luce in questi ultimi anni di carriera. Ad oggi però c’è ancora distanza, con il serbo che chiede un biennale da 3,5 milioni di euro all’anno, mentre la squadra nerazzurra è ferma ad un contratto di un solo anno. Questo scrive Tuttosport.

Kolarov-Inter: affare in chiusura

Manca ormai poco alla chiusura dell’affare Kolarov, ormai già protratto in ottica nerazzurra. Il terzino vuole trasferirsi a Milano, e i nerazzurri faranno di tutto per chiudere il più velocemente possibile. L’accordo è stato praticamente ormai raggiunto, manca solo da accordarsi per quanto riguarda la durata del contratto.

Colpo Kolarov: duttilità e spinta per Conte

Conte ha sempre richiesto grande spinta ai suoi giocatori, e Kolarov sarebbe un colpo perfetto per il suo 3-5-2. Il serbo è infatti capace di fare il laterale di un centocampo a 5, e per di più sarebbe un ottimo rincalzo anche in difesa, dove però resta ben insidiato Bastoni. Il giocatore giallorosso diventerà con ogni probabilità un nuovo giocatore nerazzurro, e Conte finalmente avrà la duttilità che richiede, oltre che grandissima esperienza in mezzo al campo. La Roma proverà con le ultime forze a trattenere il suo giocatore, ma la cosa certa è che Kolarov vuole cambiare aria, e soprattutto andarsi a giocare la Champions.