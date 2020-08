Calciomercato Inter, ecco come può arrivare il nuovo attaccante

L’Inter spinge parecchio sul mercato, e in queste ultime settimane sta provando a portare avanti diverse operazioni. E’ chiaro di come Conte e dirigenza spingano all’unisono per nuovi innesti, soprattutto in attacco, dove servirà prendere un vice Lukaku. L’attaccante belga non potrà giocarle tutte, e visti i molti impegni, anche europei, ci sarà bisogno di un profilo di spessore, possibilmente di esperienza che possa alternarsi con lui.

Mercato Inter: colpo Giroud, ecco come può arrivare

Ausilio e Marotta aprono il taccuino, e tra i tanti nomi valutati c’è anche quello di Olivier Giroud. L’attaccante francese è un vecchio pallino dei nerazzurri, e già la scorsa stagione, più precisamente a gennaio, era stato accostasto al club meneghino. Non se ne fece più nulla per via di Lampard, il quale aveva spinto per trattenerlo in rosa. Ora le cose stanno cambiando, e stando a quanto riportato da Tuttosport, pare che lo stesso giocatore stia pressando i londinesi per lasciarlo andare via. L’ex Arsenal e Montpellier può arrivare in caso di rescissione con i Blues, ipotesi per nulla lontana vista la situazione attuale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter: colpo a sorpresa dall’Atletico

Inter-Giroud: può complicarsi tutto

Giroud è un obiettivo concreto per l’Inter, e a dire il vero lo è da diverso tempo. Le sue caratteristiche lo rendono un giocatore ideale per Conte, vista soprattutto la sua abnegazione offensiva, e la sua grande esperienza, sia in campionato che nelle coppe. Il colpo però può complicarsi, e il motivo riguarda proprio il tecnico nerazzurro: i rapporti con il Chelsea sono ancora molto inclinati, e chissà che i Blues non possano decidere di beffarlo. La questione economica tra allenatore e club continua ad essere un problema molto grosso da risolvere, e gli effetti potrebbero riversarsi anche e soprattutto sul mercato.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, lo “schiaffo” di Conte che blocca il colpo dal Chelsea

Inter: beffa Dzeko, Giroud è l’unica opzione

Con la beffa in arrivo per Dzeko, Giroud resta la prima scelta per l’attacco. Il bosniaco si avvicina sempre di più alla Juventus, ed è per questo che il francese Campione del Mondo è arrivato ad essere in cima alla lista obiettivi. Quest’ultimo può essere di vitale importanza per l’Inter, considerando soprattutto il suo grande apporto, anche dalla panchina.