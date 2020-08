Calciomercato Roma, Milik ora è ad un passo: il giocatore ha detto ‘sì’

Calciomercato Roma, Milik in arrivo dal Napoli: la situazione

Sembra essersi sbloccata la trattativa che porta Arkadiusz Milik alla Roma. E’ la news di calciomercato con cui ha aperto in prima pagina il Corriere dello Sport, che racconta dello scenario legato al centravanti polacco. Fino a poco tempo fa, su di lui, si era registrato il forte interesse della Juventus, poi venuto meno dopo l’esonero di Maurizio Sarri. A volere il calciatore sembra essere stato dunque proprio l’ex allenatore del Napoli, che avrebbe visto accanto a CR7 e nel nome di Milik, un compagno di reparto ottimo per quelle che sono le caratteristiche degli attaccanti.

LEGGI ANCHE >>> News Napoli, che stoccata di Adl ad Ancelotti! Ecco cosa ha detto

Roma, Napoli e Juventus: l’intreccio di calciomercato legato ai nomi di Dzeko e Milik

Nei giorni scorsi si era registrato un ‘no’ secco da parte di Milik, centravanti polacco che era ancora in attesa di una proposta ufficiale da parte della Juventus. Il punto è che la Juve, ormai, sembra aver virato su altre soluzione, con il nome caldo di Luis Suarez e quello di Edin Dzeko, su cui sarebbe proprio intrecciata la situazione legata a Milik. Sì, perché il centravanti bosniaco potrebbe finire alla Juventus e, per tale motivo, la Roma si sarebbe convinta a preparare un vero e proprio assalto proprio per l’attaccante del Napoli.

Roma, c’è il sì di Milik: avanti tutta nella trattativa con il Napoli

Napoli e Roma sono a lavoro ormai da diverso tempo per capire con quale soluzione procedere per la cessione di Milik dal club azzurro a quello giallorosso. Il calciomercato viaggia sull’asse Roma-Napoli, con i due club che sono pronti per tornare a fare affari. Milik è chiaramente in uscita dalla società partenopea e il Napoli punta a monetizzare. Con la cessione di Allan, però, e il forte interesse per Jordan Veretout, il club azzurro potrebbe continuare a spingere per l’inserimento del suo cartellino in qualità di contropartita tecnica. Difficilmente però il centrocampista francese potrebbe dire addio alla Roma, dopo un solo anno dal suo arrivo. Ed è per questo che restano caldi i nomi di Under e pure del giovane Riccardi, cartellino di cui le due società avrebbero già parlato. Insomma, per il momento la Roma ha il ‘sì’ di Milik, che apre ogni tipo di trattativa tra le due squadre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: Pirlo si mobilita per riportare un ex in squadra