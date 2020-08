Gioco veloce, fluido, rapido e molto aggressivo. E’ questo il diktat di Andrea Pirlo che anche per il calciomercato della Juventus ha chiesto nomi simili.

Calciomercato Juventus, si lavora al rinnovo di Bentancur

Ma non solo in entrata. Vuole trattenere anche i campioni già in rosa che gli permetteranno di sviluppare questo tipo di gioco. Uno dei nomi su cui Andrea Pirlo vuole fare affidamento per il futuro è certamente Rodrigo Bentancur. E’ stato uno dei migliori calciatori della scorsa stagione, sapendo agire sia da play che da mezzala, facendo registrare un ottimo apporto al gioco di Maurizio Sarri. E la Juventus non intende privarsene, anzi. Ci sono stati dei sondaggi dai grandi club europei ma i bianconeri si metteranno in contatto con il suo entourage per discutere del rinnovo contrattuale.

Juventus, le grandi tentano Bentancur

Stando a quanto riporta il Corriere di Torino, sarà centrale anche nel progetto di Andrea Pirlo che intende agire in maniera molto rapidaa centrocampo, con rapide verticalizzazioni e un furioso pressing in fase di non possesso. L’uruguagio ha mostrato esattamente queste caratteristiche e data la giovanissima età può ancora migliorare, soprattutto con gli insegnamenti del tecnico che è stato un vero e proprio leader mondiale in quel ruolo. Secondo il quotidiano piemontese Barcellona, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Bayern Monaco hanno sondato il terreno per portarlo dalla loro parte, trovando un muro da casa Juventus.

Le offerte dei top club

A tentare il centrocampista uruguagio della Juventus sono i contratti faraonici che le squadre sopracitate hanno messo sul piatto, oltre i progetti tecnici. Affari da 8-9 milioni annui più un’offerta da 80 milioni di euro alla Juventus, per un totale di 120-130 milioni di euro totali che, però, i bianconeri non sono disposti ad accettare. Anzi, la Juve intende respingerle con fermezza tutte e, dopo aver completato il centrocampo con i nuovi innesti, pensare a migliorare il contratto da 2,5 milioni annui che percepisce oggi e che percepirebbe fino al 2024.

Uno degli obiettivi di mercato della Juventus a centrocampo è Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese che da tempo è sul taccuino di Fabio Paratici. Nelle ultime settimane la pista si è notevolmente raffreddata e ora l’argentino rischia di andare via dalla Serie A. C’è il Leeds del Loco Bielsa pronto a fiondarsi sul jolly di Pozzo che, dopo aver chiuso per Rodrigo del Valencia vuole aumentare il tasso tecnico del club, appena promosso in Serie A.

